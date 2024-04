Prevalece ambiente de caluroso en la mayor parte del territorio mexicano

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció este viernes su último mensaje a los banqueros de México, a quienes agradeció el trato con “respeto” durante su gestión (2018-2024) y les aseguró que cumplió con los compromisos que asumió en su primer año de Gobierno.

«Les agradezco mucho. Ya no voy a estar en la próxima (convención), ya me voy a Palenque en cinco meses, me despido de ustedes por anticipado, me han tratado muy bien, con respeto y considero que han sido correspondidos”, dijo al clausurar la 87 Convención Bancaria celebrada en Acapulco.