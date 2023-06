Prevalece la onda de calor en el país; se prevén lluvias y viento en algunos estados

México.– El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó al pueblo que “no se van a quedar sin luz“, tras la alerta emitida hace dos días por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) por el sistema eléctrico nacional y los recientes apagones en varias zonas del país por la ola de calor.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que “hay un margen amplio de capacidad de energía” en el país, aunque admitió que no tiene un informe sobre la situación de electricidad en el país.

«Ni siquiera me han enviado un reporte por preocupación, lo único que me dijeron es no hay problema, es en un pico de demanda, pero tenemos excedentes de generación (eléctrica), no nos va a faltar”, puntualizó.