Prevalecerán temperaturas que podrían superar 45 grados Celsius en 11 entidades del país

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador festejó el triunfo de la candidata morenista Claudia Sheinbaum, quien este domingo 2 de junio se convirtió en la primera mujer en ganar unas elecciones presidenciales en nuestro país.

Al inicio de la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que, con el triunfo de Sheinbaum en los comicios del domingo, los mexicanos pudieron manifestarse y hacer valer sus libertades.

«Estoy muy contento, confieso que estoy muy contento, y estoy muy orgulloso por la actitud de nuestro pueblo, la forma en que los mexicanos nos manifestamos y hacemos valer nuestras libertades y reafirmamos nuestra vocación democrática”, dijo.

“Realmente es un pueblo ejemplar, ayer se demostró. Participaron millones de ciudadanos, cerca de 60 millones de ciudadanos, y de manera libre, decidieron sobre el futuro de nuestro país. Me dio muchísimo gusto el comportamiento de la gente, se reafirma de que el pueblo de México es un pueblo muy consciente, muy politizado, de los pueblos más politizados del mundo, muy inteligente, repito, un pueblo ejemplar”, dijo.

“Por eso me llena de orgullo ser el presidente de México, y el día de ayer se demostró también. Quedó de manifiesto de que el pueblo es agradecido, porque durante siglos los conservadores quisieron sembrar la idea de que el pueblo no agradece, y no es así, el pueblo es bueno y noble, y sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene”, señaló.