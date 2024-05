PRI llama a simpatizantes de MC a votar por Pepe Yunes

Xalapa, Ver.- El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz, Ramírez Arana pidió a los simpatizantes del partido Movimiento Ciudadano (MC) a votar por José Francisco Yunes Zorrilla para que gane la gubernatura de Veracruz y así sacar del poder a Morena.

Tal como lo hizo el candidato José Yunes Zorrilla al final del debate de este domingo, pidió unirse al proyecto de Fuerza y Corazón por Veracruz integrado por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática:

Insistió en que después del debate quedó claro quién es el de las propuestas, quién trae el conocimiento de Veracruz, quién está preparado desde hace muchos años para gobernar Veracruz, refiriéndose a José Francisco Yunes Zorrilla:

«Después de ver cómo leyó todas sus intervenciones se da cuenta el electorado que no está preparada, que no conoce Veracruz, que no conoce sus problemáticas».