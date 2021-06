PRI, MORENA y MC pactan para robarle el triunfo al PAN en Tlalixcoyan; es violencia de género acusan panistas

Veracruz, Ver. – Derechohabientes del ISSSTE en Veracruz puerto, el cual se ubica en la avenida Salvador Díaz Mirón, denunciaron que el área administrativa decidió suspender las cirugías médicas por la falta de aire acondicionado en los quirófanos.

Daniel Hernández López, mencionó que su cuñado ingresó el pasado 31 de mayo por un problema renal crónico, y se encuentra en espera de su cirugía desde hace 10 días, para colocar el catéter que posteriormente lo lleve a su tratamiento de diálisis o hemodiálisis.

“Pues prácticamente no se ha podido hacer su tratamiento, por falta de no entrar al quirófano porque no cuentan con el clima para poder hacer las cirugías, y no nada más él, sino todos, no hay cirugías”, refutó.