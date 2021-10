PRI, PAN y PRD buscarán hacer bloque de oposición contra Morena en próxima legislatura local

Xalapa, Veracruz.- El secretario de Gobierno en Veracruz, Eric Cisneros Burgos, advirtió que el Gobierno de Veracruz mantendrá el diálogo para atender cualquier petición, siempre y cuando éste no sea condicionado.

“En el Gobierno del Estado nunca se rompe e diálogo con nadie (…) El diálogo es permanente (…) Lo que no estamos dispuestos es a que haya condicionantes de que el diálogo tiene que ser de tal o de cual forma”

Dijo este lunes tras ser cuestionado sobre el presunto rompimiento de diálogo entre los integrantes del Movimiento De Resistencia «Chucho el Roto» que reclama la reclasificación de tarifas eléctricas en el estado.

“No es que nos hayan condicionado (…) En el diálogo no tiene que haber condicionantes de nadie, si no, no fuera diálogo” subrayó y precisó que dicha petición corresponde atender al Gobierno Federal.