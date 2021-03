Primero que pasen todos los xalapeños, luego decido si me vacuno: Manuel Huerta

Xalapa, Ver.- El delegado de los Programas del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aseguró que esperará al final de la Jornada Nacional de Vacunación contra COVID-19 para valorar si aplica la vacuna o no, pues antes que los funcionarios está el pueblo como ha dado ejemplo el presidente Andrés Manuel López Obrador:

“Nosotros iremos al final de los xalapeños. Yo soy xalapeño, radico aquí. Soy de las Brigadas Correcaminos, pero aunque teníamos derecho, muchos tomamos la decisión de que hasta el final. Yo soy Huerta Ladrón de Guevara, me tocaría mañana, me voy a esperar. Primero que pasen todos los xalapeños y ya luego valolaré si me voy al rezago a la ciudad”.

Entrevistado durante la Jornada Nacional de Vacunación, en el módulo de La Lagunilla, en Xalapa, dijo que a pesar de tener la edad y pertenecer al sector vulnerable, evitará por ahora la vacuna:

“Para que no vayan a decir que me ando metiendo por otro lugar. Vamos a valorar, pero ya estamos en edad de la vacuna y también riesgos porque traemos sobrepeso, traemos epoc, pero primero el pueblo y ya luego nosotros. El ejemplo lo pone el presidente, él es el que sin duda nos norma a todos con su cultura, con su ética y con su gran disposición de servirle al pueblo”.

El delegado Manuel Huerta recorrió este sábado varios módulos de vacunación ubicados en Xalapa durante este sábado cuando inició la vacunación de adultos mayores contra la COVID-19.

Por Héctor Juanz