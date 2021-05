Privatización del agua motiva despojo en Sierra Alta de Coatepec, temen propietarios

Xalapa, Ver.– El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero negó que los trabajadores del Ayuntamiento en esta capital hagan campaña a favor de Ricardo Ahued Bardahuil como fue señalado este jueves por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

«Si tienen pruebas, que las presenten. Que presenten su denuncia» respondió.

Cuestionado al respecto, se deslindó incluso del partido MORENA.

«Yo no puedo apoyar a nadie. La ley no me permite apoyar a nadie. Yo apoyo a los ciudadanos dentro de las reglas normales del ejercicio del gasto público. Igual me pueden decir que estoy apoyando a los otros partidos porque estoy haciendo obra pública en lugares donde ellos tienen clientelas. A mí no me importa si son de un partido u otro. Yo tengo que apoyar a la ciudadanía porque es mi deber».

Finalmente recordó que no está afiliado a ningún partido político.

Por Héctor Juanz

