Probabilidades de lluvia y descenso de temperatura por frente frío 41

México.- Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que en el conflicto de Rusia y Ucrania, se debe buscar el diálogo y que no debió iniciar la guerra, por lo que consideró que la ONU no hizo bien su trabajo, «falló la política».

«Yo creo que la ONU no hizo bien su trabajo, se debió evitar la guerra, falló la política pero todavía es tiempo para que se sienten»

En el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, López Obrador reiteró que está en contra de las invasiones y que México ha padecido intromisiones españolas y francesas. Dijo que se enviará ayuda humanitaria, sin embargo lamentó que se «fijen postura interviniendo desde lejos» , por lo que la solución a la guerra es el diálogo, acordar la paz para que no haya víctimas.

«Se debió agotar la vía del diálogo, no se hizo un buen trabajo en lo político, nunca es tarde, mas cuando esta de por medio el sufrimiento de la gente, hay que seguir llamando al diálogo, acordar la paz y a que no haya víctimas, gente inocente… apoyar de manera humanitaria, pero no azuzar… porque es muy cómodo, estar fijando postura interviniendo desde lejos… hay una canción de Silvio (Rodríguez) muy buena de eso..» opinó el ejecutivo federal.