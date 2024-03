Producción industrial en México creció un 2.9% interanual en enero: Inegi

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este martes la desaparición de dos agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes ayudaban en las investigaciones por el Caso Ayotzinapa.

El mandatario mexicano espera que dicha desaparición de los dos elementos de la FGR no esté relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.

“Esto debe saberse en el marco de los trabajos que se han intensificado para buscar a los jóvenes, y espero que no sea algo relacionado con quienes no desean que se encuentren a los jóvenes y estén obstaculizando, como saben que estamos trabajando y estamos avanzando quieran impedir que sigamos avanzando, no lo van a lograr”, puntualizó.