Producción para el Bienestar apoya a 214 mil productores: Huerta

Xalapa, Ver.- El gobernador Cuitláhuac García Jiménez celebró y aplaudió que casi la mitad de los senadores de su partido, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cuestionaran la creación de la Comisión Especial para investigar Abusos de Autoridad en Veracruz, misma que fue promovida por el coordinador de dicha bancada, Ricardo Monreal Ávila el pasado 23 de diciembre tras la detención en Veracruz del secretario técnico de la Juna de Coordinación Política del Senado de la República José Manuel “N”.



Son 29 de los 61 senadores de Morena quienes dieron a conocer que el próximo viernes discutirán la legitimidad de dicha Comisión, dado que no fue creada bajo el consenso del Pleno del Senado.



Este lunes, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García reiteró que se trata de una Comisión sin validez y por ello, ahora él pidió cuentas al Senado porque la Junta de Coordinación Política publicó en medios oficiales su creación:

“Coincido con los compañeros y compañeras (senadores) que es ilegal esa supuesta Comisión. No está legalmente conformada, no pasó por el pleno y no sólo eso, sino que el Senado, en particular la Junta de Coordinación Política permitió que se usara la página web para poner un hecho que es ilegal y eso hace un uso faccioso de un portal oficial del Senado, eso lo tienen que aclarar ahí…qué bueno que un grupo de senadores está tomando en sus manos eso. No es posible el uso faccioso de un órgano de difusión como lo es la página oficial”.

Este lunes en rueda de prensa, el Gobernador insistió en que la JCP del Senado violó la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, por lo que dijo:

«Alguien tiene que atender o ¿así va a ser el comportamiento del Senado? arbitrario, ilegal…tiene que haber una revisión contra quienes permitieron que se publicara esto”, aseveró el gobernador.



Reclamó también el uso político que en particular el coordinador de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal hizo. “Ya dependerá de cada quien”. “¿cómo se pretende, según ellos, los que hicieron esa comisión, hablar del estado de derecho en Veracruz violando las leyes? Lanzo esa pregunta al Senado. Esa ya es una mancha que va a quedar en la historia, de haber permitido que un acto ilegal se publique en su página oficial”.



El gobernador Cuitláhuac García reconoció que el senador Monreal tiene diferencias políticas con él, pero insistió en que no deben dirimirse en la escena nacional.



“Varias veces vino e insinuó varias cosas a mi persona. Si somos del mismo partido, porqué tendríamos que dirimirlas en lo público o en la nacional. Yo creo que la moderación que plantea el senador Ricardo Monreal nos hace que estemos con una diferencia, pero eso no es motivo para ir a la confrontación” agregó.

Por: Héctor Juanz.

