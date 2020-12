Productores de nochebuena rematan su producto por bajas ventas en Veracruz

Xalapa, Ver. – Concesionarios de centros de verificación y verificentros del estado de Veracruz advirtieron que están dispuestos a colapsar la entidad sin dar el servicio a los automovilistas si este jueves se aprueban en el Congreso del Estado las reformas para que la Secretaria de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) cobre directamente por los hologramas de verificación vehicular.

«Si es necesario que les paralicemos el estado, lo vamos a hacer. Estamos dispuestos los concesionarios a cerrar nuestras puertas voluntariamente para no caer en la trampa de estas autoridades. Si es necesario colapsar el estado, se los vamos a colapasar. Ya no estamos dispuestos a que sigan jugando con nosotros. Que respeten nuestros derechos y los derechos de los ciudadanos» advirtió el presidente de la Asociación de Verificentros Ambientalistas por Veracruz, Alejandro Huesca Sota.

Explicó que la intención es que dicha iniciativa se vote hoy durante la última sesión legislativa del año para que de inmediato se presente ante las comisiones de Hacienda y Medio Ambiente y así entre en vigor en enero próximo.

«Estamos hablando de muchísimos millones de pesos y no es la preocupación la recaudación, porque tienen su derecho, sino las formas, las maneras. Ellos pretenden que el ciudadano vaya y les haga a ellos el depósito ¿y el ciudadano que quiere una factura?, ¿qué va a pasar con ellos?, agregó.

Otros concesionarios a cargo de los verificentros se dijeron desconfiados de la Secretaría de Finanzas maneje los recursos que paguen los automovilistas por sus servicios, pues temen que les den largas para pagarles.

«Nosotros no somos empleados del Gobierno, somos concesionarios y empresarios, de ninguna manera podemos aceptar que el producto de nuestro trabajo, de nuestros trabajadores y de lo que es para el pago de agua, luz y gastos de las empresas nos los retribuya Finanzas. Es sabido que tienen muchas problemas económicos, difícilmente un empresario le trabaja a Finanzas. Cómo nos obligan a hacer algo de lo que no hubo Finanzas. Pretenden recaudar al 100 por ciento el producto de las verificaciones y posteriormente retribuimos como ellos lo consideren, no lo podemos permitir» agregó Roberto Reyes, otro empresario.