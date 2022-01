Productores primarios porteños son competitivos: Carlos Sosa

Foto: Cobertura 360.



Veracruz, Ver. – El director de Fomento Agropecuario del municipio de Veracruz y Desarrollo Rural, Carlos Sosa Ahumada, apuntó que no solo se trata de entregar pacas de forraje, semillas, fertilizante y plaguicidas para los productores primarios de la ciudad; sino también se deben promover cursos para mejorar sus producción y comercialización.



En ese sentido, dijo que trabajará de la mano con otras direcciones como Desarrollo Económico, Comercio, Desarrollo Social, Desarrollo Portuario y Gestión Gubernamental, pues hay que crear las condiciones necesarias para que los productores crezcan.



“Afortunadamente a eso me he dedicado toda mi vida, independientemente que hemos estado dentro y fuera de la administración pública, somos productores agropecuarios, ganaderos, cañeros, y obviamente el municipio de Veracruz tiene una fuente importante de personas que se dedican a este tipo de actividades y a otras más, diversas o involucradas en la producción de alimentos, como es la cadena o toda la cadena de producción de alimentos, no solo el que lo produce, sino todo el que lo comercializa y demás, tendremos que trabajar y vamos a trabajar mucho en conjunto con las direcciones”, enfatizó.