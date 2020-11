Profeco obliga a tienda de autoservicio a vender botellas de whisky al 3×2 a un solo cliente

Ciudad de México. – El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aclaró que él no podría frenar una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del ex mandatario federal Enrique Peña Nieto.

López Obrador mencionó que en caso de que se abra una indagatoria y las autoridades decidan que Peña Nieto debe ser juzgado, eso no elimina la consulta popular para que los ciudadanos decidan si él y los otros expresidentes deben ir a juicio.

“¿Sí la Fiscalía indaga a Peña Nieto, usted puede frenar la investigación? No puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Tendría que llevarse a cabo la investigación y los jueces resolver, si debe ser juzgado en el marco legal vigente. Yo independientemente de la legalidad, lo que he opinado es que debe participar el pueblo de México».