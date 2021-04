Profesora de Nuevo León denuncia que no se le aplicó vacuna contra COVID-19

Monterrey N L.-Una profesora denunció que no le aplicaron la vacuna contra el COVID-19 durante la jornada de vacunación que se desarrolla en la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

En redes sociales circuló un video en el cual una maestra denuncia que no le aplicaron la vacuna contra el #covıd19 .



En las imágenes se ve como la enfermera prepara el fármaco, sin embargo, no se ve que se presionen la jeringa. pic.twitter.com/ch3bMfY140 — ¿Qué Pasa? (@quepasa_oficial) April 27, 2021

A través de redes sociales, la profesora Ariana Ávalos, difundió un video en el que se observa el momento en el que una enfermera le aplica la inyección, pero supuestamente no le suministra el líquido de la jeringa.

La educadora detalló que labora en una guardería de la colonia Nuevo Repueblo, de Monterrey, y que se dio cuenta de que no le habían aplicado el fármaco cuando se encontraba en el área de recuperación.

En ese momento, observó el video que había tomado al momento de ser vacunada.

Tras el incidente, la docente decidió denunciar el hecho y aseguró que las autoridades sanitarias de Nuevo León la acusaron de haber hecho un montaje.

“Una persona habló con el doctor De la O y me lo pasaron ahorita mismo en una llamada a él y me dijo que era un fotomontaje, o sea que era un fotomontaje que yo había mandado y que sí me habían aplicado la vacuna. ¿Cómo dicen que es un fotomontaje?, lo están viendo ahí ¿en qué momento me voy a editar un video?”, aseguró.

La profesora pidió a las autoridades que la vacunen porque aseguró que teme regresar a las aulas y poder contagiarse de COVID-19.

Este martes inició la inmunización de profesores en Nuevo León

Con información de López-Dóriga Digital.

Tambien te puede interesar: Tercera ola de COVID-19 es cada vez menos probable en México