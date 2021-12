Propiedades de la pera

México.– Descubre lo que te espera el presente miércoles 08 de diciembre de 2021 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

Foto: La Vanguardia

ARIES

Como suele decirse: “Todos tenemos esqueletos en el armario”. Y así es contigo y así es con tu pareja. Cada cual tiene su pasado y sus secretos. No pretendas que tu pareja te los confiese si tú no estás dispuesto a ceder los tuyos. Y es que al final de cuentas: ¿Sin esa parte de misterio qué es lo que queda de nosotros?

No dejes que la ganancia sea lo único que guíe tus pasos en esta búsqueda de un nuevo trabajo. Debes considerar que no solo se trata de ganar más. También debes ver al empleo que deseas como una oportunidad para crecer y para perfeccionarte en lo que sabes hacer. Tu crecimiento es parte de tu trabajo, también.

Tarde o temprano estas omisiones van a pasarte factura. Es tiempo de retomar el control sobre los procesos físicos y mentales que te sustentan. Necesitas recuperar tu equilibrio mente/cuerpo de una vez. El primer paso que debes dar en ese sentido es sencillo: evita de una vez lidiar con ese estrés, y medita para relajarte.

TAURO

En este día te preguntas qué tanto conoces a tu pareja. Encuentras que hay muchas zonas grises que ignoras. Te preguntas si eso es algo malo. Antes de responderte trata de precisar cuánto no sabe ella de ti. El misterio es parte del amor. Y siempre es necesario que tengamos algo que el otro pueda descubrir mañana acerca de nosotros mismos.

Es un día en el que debes pensar en lo que esperas del futuro, en los miedos que tienes al mañana. La mejor manera de dominar esos temores es poniendo tu dinero a crear un patrimonio. Considera invertir. Pon a tus ingresos a trabajar. A partir de este día conserva un porcentaje que vaya a un fondo de inversión.

Una de las actitudes que más mal te hace es el acoso No te gusta sentirte observado, estudiado ni calificado. Es tiempo de que le pongas freno a esa insana admiración que una persona cercana tiene sobre de ti. No te agrada lo que hace, y te provoca un estrés que, sencillamente, no te mereces.

GÉMINIS

Te has despertado con un deseo enorme de enmendar ese error que cometiste y no sabes por dónde debes empezar. Sin embargo, es algo muy sencillo: pide disculpas y escucha. No puedes saber hacia dónde debes encomendar tus esfuerzos si antes no conoces, de su propia boca, cómo la lastimaste.

Tienes que aprender a priorizar tus gastos, pues, aunque eres un buen acreedor, lo cierto es que dejas muchos huecos en tus obligaciones, y además de sufrir retrasos y apuros, terminas por pagar recargos y multas. Haz un calendario de tus pagos, y pon por delante de todo a tus deudas más grandes.

Hablar con uno mismo es una de las mejores estrategias para conocerse de manera que no tengas miedo a hacer el ridículo si te ven hacerlo. Mantén esa charla en todo momento en que lo creas necesario. Hoy en día, con tanta gente vociferando con el manos libres por la calle, nadie se dará cuenta ni siquiera.

CÁNCER

Una noticia que llega desde un pasado compartido va a sacudir la relación. Una persona que significó un problema entre ustedes va a dar signos de vida, y a manifestar el deseo de tener contacto nuevamente. Es mejor que permitas que suceda, pues de otro modo implicarías que no confías en tu pareja.

La esperanza es buena, pero no te hace ganar dinero. De modo que renuncia a esos anuncios de buenas intenciones y pide hechos. Es hora de acciones y no de promesas. Los actos son los que cuentan. De seguir en la pasividad seguirás perdiendo valiosos recursos. Es hora de poner manos a la obra y no de esperar.

El aburrimiento vital que sientes se debe a la falta de retos. Para evitar esa sensación, y para que en general se mueva tu vida, debes plantearte nuevos desafíos. El más importante de los cuales debe ser el cuidado de tu mente y de tu cuerpo. Esa es la proeza en la que puedes poner manos a la obra.

Foto: La Opinión

LEO

Es mejor evitar a esas amistades que les provocan el mismo efecto que los vampiros energéticos. Apenas y los ven y se sienten desmotivados y tristes. Son tan abrumadores las cosas que les cuentan y la manera en que les critican… Un descanso de las amistades tóxicas nunca está de más.

La incomunicación es el mayor problema que tu organización enfrenta. Es preciso restaurar las vías y el lenguaje con el que los diferentes niveles se comunican, por el bien de todos y del negocio. Con este fin es necesario dejar atrás las rencillas de pasado, y firmar un pacto para alcanzar objetivos comunes.

Si no sabes qué hacer con ese rencor que te han dejado, es tiempo de deshacerte de él. Ese sentimiento tiene su razón en que nos mueve a exigir una restauración por un daño. Pero si quieres evitar a esa persona, no hay problema: puedes perdonarla sin que se entere, y librarte de su influencia.

VIRGO

Hoy es un buen día para poner por delante a amor, sin importar otras consideraciones. Al final de cuentas, ante los problemas que enfrentan, y que se resumen en la palaba economía, la unidad es el frente más poderoso, esa unión que solo puede brindar el amor. De modo que no enfrentes esto solo, y habla con tu pareja.

No puedes dilatar más la solicitud de esa ayuda. Tratas de evitar un préstamo en el banco, pero no puedes acudir a tu familia ni a tus amigos de nuevo. Los astros creen que no debes pedir ni a la banca ni a los tuyos, y que en cambio realices algún tipo de acto para conseguir ese dinero. Una comida, una función, un sorteo…

Estás considerando regenerar de la medicina tradicional para intentar un tratamiento no convencional. Los astros creen que no debes hacerlo. Hay cosas que cada disciplina puede atender, y salirse de ese marco de las cosas nunca es de beneficio. No dejes de atenderte de la manera correcta.

LIBRA

Es un buen día para sentarse juntos, frente a una copa de vino (o un café), y hablar sobre lo mucho que han avanzado como pareja y reconocer el gran camino andado, todos los problemas resueltos y todo ese bien que se hacen el uno al otro. Es un buen día para celebrar ese amor que se dan el uno al otro.

No hay que escatimar el precio del talento de tus colaboradores, pues al final de cuentas eres parte de una gran cadena, y aquello que les escatimas, te puede ser escatimado a ti. Recuerda que incluso en los espacios más materialistas se cumplen las leyes del karma: Da lo que quieres que te sea dado.

No es buena idea aislarse, cuando tienes un gran deseo de estar cerca de la gente, cuando tienes necesidad de apoyo y contacto humano. Por desgracia nadie va a tocar a tu puerta si tomas esa actitud, por mucho que creas que eso va a suceder. Pedir ayuda directamente no te muestra débil, sino todo lo opuesto.

ESCORPIO

Hoy tu pareja va a hacerte una oferta que es más bien un ultimátum. Cree que han llegado a un punto en el que no pueden seguir estando en el mismo nivel. Siente que se han estancado y que es hora de avanzar, de tener un compromiso más firme. Aunque te lo plantee en términos muy amables, es una oferta que no puedes rechazar.

Vas a recibir una buena noticia hoy, relacionada con el dinero. Será un respiro que debes celebrar, pero usar responsablemente. Prioriza tus gastos y paga parte de tus deudas mayores. No derroches, pues aún falta tiempo para que consigas llegar al equilibrio que necesitas.

No esperes a que otros te digan lo que debes hacer para garantizar el cuidado de tu cuerpo. Toma la iniciativa y las riendas de tu salud. Hacerte responsable de tu mayor capital (tu cuerpo) es justo lo que se espera de ti. No pierdas más tiempo a la espera de una guía que solo tú te puedes brindar.

Foto: Extra

SAGITARIO

El carro es un perfecto ejemplo de lo que sucede hoy. Lo podemos ver las cartas del Tarot y en otros oráculos: es un carruaje tirado por dos caballos. Uno blanco, uno negro. En un punto, ambos caballos se van cada uno por su lado, en sentidos separados, y tiran al carruaje… Ese el problema cuando cada uno decide por su parte.

Nadie puede decirte qué hacer con tu dinero, pero debes atender ese consejo que te han dado, pues estás equivocándote en todo en cuanto a tu administración. Duele que nos hagan ver nuestros errores, pero es de sabios saber reconocer nuestros errores. Modifica el rumbo sabiendo usar esa valiosa guía.

Tienes que reír más. Le das demasiado peso a la vida, y te mueves con gravedad en todos los aspectos. Hay que ser más ligeros y alegres. Acércate a esas personas que te divierten, que te ofrecen puntos de vista absurdos, pero que te animan a vivir con mayor intensidad. Esa es la medicina que necesitas.

CAPRICORNIO

El pasado es algo que no puedes cambiar, y que no debería producirte problemas. Indagas demasiado en la vida de tu pareja antes de que estuvieran en una relación, y eso solo va a complicar las cosas. Pides una fidelidad que no podía darte, y exageras la nota. Hay que vivir en el ahora del amor.

Es importante que reconozcas si el esfuerzo y el tiempo que inviertes en este último proyecto realmente vale la pena. No estás obteniendo todo lo que deberías y lo que necesitas de este trabajo. Y eso se debe a una falta de organización. Hay que detenerse un momento para aplicar medidas correctivas.

Cerrar los ojos no es una buena medida cuando se trata de la propia salud. Estás acallando la voz de tu cuerpo, que te llama la atención a través de pequeños síntomas. Necesita que le ayudes a saldar pendientes para contigo mismo, sobre tu alimentación y tu actividad física. Escúchale.

ACUARIO

Hoy debes dar una muestra de apoyo, sin grietas ni reservas. Al final de cuentas esa es la idea del amor darnos el uno al otro cuando las cosas no van sobre ruedas. De esa manera en que tu pareja lo ha sabido dar todo por ti, es hora de que muestres de lo que eres capaz por ella. Tienes que igualar la balanza.

Las deudas deben honrarse. Sientes que tienes el agua al cuello, y que no tienes manera de salir de este problema. Los astros te brindan la fuerza y la confianza de hacerlo. Consigue entrevistas con tus acreedores y llega a acuerdos. Verás que todo es posible si das la cara y honras tus deudas.

Este es un buen día para revisar y reconocer el estado de tu corazón. Es hora de ver de frente las heridas y las cicatrices. No debes de ver tu estado emocional como un fruto trágico, sino como un mapa vital. Y es que no importan las cosas que has sufrido: estás aquí, has llegado hasta acá, y ese dolor te ha hecho la persona que eres.

PISCIS

Las puertas del corazón no deben cerrarse para quien nos ama. No valen muros entre los amantes, y mucho menos entre aquellos que están destinados a estar juntos. No te cierres ahora que ha llegado de brindar lo que hay en el fondo de tu corazón, como tu pareja te ofrece hacerlo.

Los golpes de suerte son una buena cosa… pero se terminan. La manera caótica y alegre con que enfrentas tu trabajo ha dado resultados hasta ahora, pero si no sistematizas lo que haces no aprenderás de tus errores y de tus logros. Lleva un recuento de tus métodos y de sus estrategias.

No dejes que las preocupaciones te afecten de manera física. Tiendes a convertir en síntomas tus problemas cuando te sientes estancado. Y es que debes dejar de preocuparte tanto y debes ocuparte más. Este debe ser el día en que hay que dejar atrás estos padecimientos somáticos, y apostar por la acción.

Foto: Marca

Con información de MhoniNoticias