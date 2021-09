Propietarios de árboles de maderas preciosas que hayan sufrido daños en Tecolutla, podrán derribarlos

Gutiérrez Zamora, Ver.- A más de 17 meses que llegó la pandemia del COVID-19 en México los comerciantes han detectado que las ventas son atípicas, ya que muchos dependen de ciertas festividades del año para generar más ventas sin embargo debido a las indicaciones de las autoridades por el índice de contagio esto ha cambiado.

Angel Barajas, locatario del mercado en condominio Manuel Ávila Camacho dio a conocer que aun con la cancelación del Grito de Dolores de forma presencial, están preparados para algunas ventas que se puedan llegar a generar, refiriéndose al mercado el cual alberga una gran cantidad de artículos típicos del folklore mexicano.

Sin dudarlo, el empresario menciona que sí tendrán una baja en las ventas en comparación a un año cuando no había contingencia de salud, pero pese a esto se entiende la situación es por eso que exigen a los consumidores seguir las medidas para disminuir el índice de contagio y se aperture más la economía.

«Definitivamente nos va a repercutir, si es lamentable que no se pueda tener una rutina que teníamos en años anteriores, es comprensible y bueno la situación exige que no se baje la guardia y que las normas están vigentes, que todos los comercios cuenten con el tapete sanitizante, el gel antibacterial, el termómetro y no damos servicios si no siguen las indicaciones o el cubrebocas», concluyó.