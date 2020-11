Propondrá Congreso de Veracruz que la extorsión amerite prisión preventiva

Xalapa, Ver. – Bajas ventas reportaron los vendedores de coronas de Adviento en el Mercado Jáuregui de Xalapa.

Aunque se trata de una tradición importante en la iglesia católica que simboliza la preparación a la Navidad, una de las principales celebraciones litúrgicas, la pandemia global por el coronavirus provocó que no se registraran las mismas ventas que en años anteriores.

“La venta está muy baja, su puede checar ahorita los pasillos, están bien vacíos. Ahorita no hay nada, nada de venta. Esperemos que esta semana que entre sea la buena porque ahorita no hay mucho, por eso también ahorita no hay mucha corona, porque estamos viendo. Como vayan saliendo, se van haciendo. No queremos hacer ahorita en cantidad, no nos vaya a pasar como en Todos Santos, que se quedó toda la corona” dijo Gisela Toledano, locataria de este mercado.