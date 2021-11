Proteger obras de la 4T tema de seguridad nacional: AMLO

Foto: La Octava

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, descartó que el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación la tarde del lunes (en el que se consideran como de seguridad nacional las obras emblemáticas de la 4T) esté vinculado con la transparencia.

Asegurando que el acuerdo simplemente tiene la función de agilizar los trámites y no para evitar la rendición de cuentas.

Pidió que “se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos”.

El presidente afirmó que se trata de un asunto interno entre dependencias:

“Que Medio Ambiente ayude a comunicaciones y transportes o ayude a Fonatur, para que tengan un tramo y no se detenga en la obra (…) Esto no tiene nada que ver con la transparencia (…) Todos estamos obligados a rendir cuentas (…) Claro, el boletín de la derecha, que ya hasta da flojera mencionarlo, el Reforma, ya está hablando de que es para no rendir cuentas, que no haya transparencia, que no haya honestidad”, añadió el mandatario.