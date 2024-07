Proyectos productivos para el desarrollo integral de Cazones de Herrera

Cazones.- El H. Ayuntamiento que preside Miguel Ángel Uribe Toral y el DIF Cazones, bajo la dirección de Norma Aracely Uribe Castillo, en colaboración con la Secretaría de Salud del Estado y la Jurisdicción Sanitaria Número III de Poza Rica, organizan una importante iniciativa de salud para las mujeres del municipio. Se trata de la gran “Jornada de Mastografía 2024”, que tendrá lugar del 5 al 8 de agosto en el Domo de la escuela primaria Alberto García Soto, frente a la Comandancia Municipal.La jornada está dirigida a todas las mujeres de 40 a 69 años de edad, quienes podrán acceder a servicios de mastografía gratuitos en un horario de 8:00 hrs a 15:00 hrs. Esta acción responde al compromiso de las autoridades municipales y de salud para promover la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer de mama, una enfermedad que, detectada a tiempo, tiene altas probabilidades de ser tratada exitosamente.

Durante estos cuatro días, se espera una gran afluencia de mujeres dispuestas a aprovechar esta oportunidad. La mastografía es una herramienta clave en la detección temprana del cáncer de mama, y su acceso gratuito es un beneficio significativo para muchas familias que de otro modo no podrían costear este examen.La presidenta del DIF Norma Aracely Uribe Castillo, ha enfatizado la importancia de este tipo de iniciativas para la comunidad. «Prevenir es mejor que curar», ha sido su lema, instando a todas las mujeres de la región a participar en esta jornada. La colaboración con la Secretaría de Salud del Estado y la Jurisdicción Sanitaria número III de Poza Rica refuerza el compromiso de ofrecer servicios de salud accesibles y de calidad.Las interesadas en obtener más información pueden acudir a las oficinas del DIF, ubicadas en el municipio, en un horario de 8:00 hrs a 15:00 hrs. Es vital que todas las mujeres dentro del rango de edad mencionado tomen la iniciativa de realizarse esta prueba, ya que la detección temprana es la mejor defensa contra el cáncer de mama.La jornada también representa una oportunidad para fortalecer la cultura de la prevención en la comunidad. Eventos como este no solo proporcionan servicios médicos, sino que también educan a la población sobre la importancia de la salud preventiva. La información y la educación son herramientas poderosas en la lucha contra el cáncer.El H. Ayuntamiento y el DIF Cazones han demostrado con esta iniciativa su compromiso con la salud y el bienestar de la población femenina. Al proporcionar servicios de mastografía gratuitos, se están tomando pasos concretos para proteger a las mujeres de la comunidad y mejorar su calidad de vida.Se invita a todas las mujeres de 40 a 69 años a no dejar pasar esta oportunidad y acudir a la gran “Jornada de Mastografía 2024”. La detección temprana puede salvar vidas, y este esfuerzo conjunto entre las autoridades locales y estatales es un paso crucial en la lucha contra el cáncer de mama.En resumen, la “Jornada de Mastografía 2024” es una iniciativa encomiable que busca promover la salud preventiva entre las mujeres de Cazones. No pierdan la oportunidad de participar y cuidar de su salud.

Redacción Noreste