Puebla califica a Semifinales de la Liga MX; eliminó al Atlas (Video)

México.- Arturo Vidal ha expresado en más de una ocasión que América es uno de los equipos donde le gustaría jugar y este fin de semana lo confirmó una vez más.

El chileno acaba de ser Campeón se la Serie A con el Inter de Milán, pero sabe que está en los últimos años de su carrera, por lo que podría volver al continente Americano.

“Cuando vuelva, me gustaría, sueño jugar en Flamengo, Colo-Colo, están conmigo siempre, los sigo mucho, Boca también me gusta como juegan, la gente es muy apasionada, Gary (me lo ha dicho). El América de México me encanta también, esos son mis equipos. Ojalá algún día se me de jugar en alguno”, mencionó para ESPN Chile.

El Rey Arturo tiene contrato con el conjunto italiano hasta el próximo año, por lo que en 2022 quedará libre para poder fichar con el equipo que guste.

Cabe recordar que el jugador de 33 años es muy buen amigo de Nico Castillo, otro factor que lo podría llevar a las Águilas.

