Puestos callejeros de comida, una amenaza por inadecuado manejo de tanques de gas: PC Tihuatlán

Poza Rica, Ver.- De los 200 locales que integran el mercado del Parador Urbano, 80 mantienen sus negocios cerrados debido a que no registran ventas, una situación que se agudizó en 2020 con la pandemia por Covid-19 y ahora con sus efectos económicos.

Comerciantes indicaron que las bajas ventas que percibe el comercio local, ha traído como consecuencia un preocupante cierre de negocios y de locales en mercados de la ciudad, como es el caso del citado mercado donde el 40 por ciento de los locales están cerrados.

En este sentido los locatarios destacaron que la gran mayoría de los comerciantes optan por salir a las calles del centro de la ciudad, para establecerse como vendedores ambulantes, ya que los clientes no asisten al mercado.

Subrayaron que aun en sus mejores temporadas de ventas, diciembre, las ventas simplemente no repuntan, por lo que no tienen esperanzas de que la situación cambie o mejore, en este segundo semestre del año, ya que hasta el momento los apoyos no han surgido.

Destacaron que la devaluación del peso y del alto costo del barril de petróleo, no genera un ambiente estable para el comercio, por ello afirmaron que el próximo año sus ventas tampoco van a repuntar, puesto que la situación en todo el territorio no mejora.

Por Isaac Carballo Paredes