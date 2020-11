Pumas rescata el empate ante Chivas en C.U.

El futuro de Sergio Pérez en la Fórmula 1 sigue en el aire. En las últimas semanas su nombre ha sido vinculado con Red Bull, escudería en la que aceptan interés en el mexicano, pero tampoco descartan a Nico Hülkenberg. Previo al Gran Premio de la Emilia Romagna, que se celebrará en Imola, Pérez admitió que ser el coequipero de Max Verstappen para el próximo año es una opción, pero el tiempo le juega en contra, porque la temporada está llegando a su fin y la mayoría de los equipos ya confirmaron sus alineaciones.

El irregular desempeño de Alex Albon en lo que va del 2020 ha llevado a Red Bull a considerar relevarlo de su asiento. Tanto Christian Horner, director de a escudería, como Helmut Marko, asesor del equipo, han señalado que tanto Pérez como Hulkenberg son opciones, pues en esta ocasión no voltearán a ver a uno de sus pilotos de su academia. Con la alineación de Williams confirmada (Russell y Latifi), las opciones de Sergio Pérez se cierran al equipo de las bebidas energéticas o Haas.

Sin embargo, la escudería estadounidense está en la parte de atrás de la parrilla, situación que no convence a Pérez. Cuando en conferencia de prensa ‘Checo’ fue cuestionado sobre si ve a Red Bull como su única opción para seguir en Fórmula 1 en 2021, el mexicano respondió: «Definitivamente lo veo de esa manera. Quiero continuar en la Fórmula 1, pero siempre dije, que tiene que ser el proyecto correcto, el paquete correcto y todo tiene que hacer click. No es como mi primer o segundo año en el deporte. He cumplido 10 años en él. Así que por mucho que quiera continuar, sé que tiene que ser el paquete correcto para continuar» aseguró.

Pérez no confirmó ni descartó que existan negociaciones con Red Bull, ya que asegura que dicho equipo es una opción hasta que no confirmen su alineación para el siguiente año. «Es una opción hasta que no estén confirmados. Es un asiento caliente ¿no? pero es una oportunidad para estar con un equipo de primer nivel, que está luchando contra Mercedes prácticamente en cada carrera.» dijo.

El tiempo juega en contra de ‘Checo’

A cinco carreras de que culmine la temporada 2020, Sergio Pérez admitió que el tiempo no juega a su favor y debe tomar una decisión lo antes posible. «El único problema que tengo ahora es el tiempo. El tiempo no está de mi lado y definitivamente debo tomar decisiones muy pronto. Estamos acercándonos al final del año y eso podría determinar algunas cosas.»

The 2021 seats are filling up 👀⁣#F1 pic.twitter.com/pPnaOxT5PM — Formula 1 (@F1) October 30, 2020

«La temporada está llegando a su fin, así que creo que es importante que los equipos sepan que está pasando y también para los pilotos. Estoy analizando todas mis opciones posibles y no puedo tardar más» sentenció. Se espera que entre la carrera de Imola y la de Turquía haya un anuncio por parte de Red Bull, ya que en la escudería aseguraron que desean tener lista su alineación a mediados de noviembre.

Finalmente, Sergio Pérez quiere cerrar con broche de oro su etapa en Racing Point. Tras el anuncio de que no continuará en la escudería, el mexicano ha firmado buenas actuaciones y actualmente está en la lucha por el cuarto lugar en el campeonato mundial de pilotos.

Con información de Marca