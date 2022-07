Moscú.– El presidente ruso, Vladimir Putin, visitará Irán la próxima semana, dijo el Kremlin el martes, un día después de que Estados Unidos advirtiera que Teherán podría proporcionar a Moscú drones para su acción en Ucrania.

Durante un viaje a Teherán el próximo martes, Putin asistirá a una reunión trilateral con los líderes de Irán y Turquía, el llamado formato Astana de reuniones para conversaciones relacionadas con Siria, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

La visita de Putin a Irán seguirá al viaje del presidente estadounidense Joe Biden a Israel y Arabia Saudita esta semana, donde el programa nuclear de Irán y las actividades malignas en la región serán un tema clave de discusión.

Peskov dijo a los periodistas que en la visita a Teherán, Putin también se reunirá por separado con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

En marzo, Erdogan ayudó a mediar en las conversaciones entre representantes rusos y ucranianos en Estambul, Turquía. Peskov dijo que no hubo discusión sobre una nueva ronda de negociaciones de este tipo.

La Casa Blanca dijo el lunes que cree que Rusia está recurriendo a Irán para que le proporcione “cientos” de drones, incluidos aquellos capaces de transportar armas, para su uso en Ucrania.

El asesor de seguridad nacional de EU, Jake Sullivan, dijo que no estaba claro si Irán ya había proporcionado alguno de los vehículos a Rusia, pero dijo que EU tiene “información” que indica que Irán se está preparando para entrenar a las fuerzas rusas para usarlos tan pronto como este mes.

“Nuestra información indica que el gobierno iraní se está preparando para proporcionar a Rusia hasta varios cientos de vehículos aéreos no tripulados, incluidos vehículos aéreos no tripulados con capacidad armamentística, en un plazo acelerado”, dijo Sullivan a los periodistas el lunes, refiriéndose a los drones por el acrónimo de vehículos aéreos no tripulados.