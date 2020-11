Que se esclarezca asesinato de alcaldesa de Jamapa, exige su homóloga de Chacaltianguis

Xalapa, Ver. – Ya que el Ayuntamiento de Xalapa no designó a su personal para atender los filtros de entrada y salida al Parque Benito Juárez, los propios comerciantes emplearon temporalmente a los vendedores de globos para realizar esta función.

El pasado 21 de octubre tras un acuerdo con autoridades municipales regresaron a este parque los boleros y vendedores de alimentos, pero no los vendedores de globos ni de helados, ya que aún no se autorizan actividades de entretenimiento.

Por tal motivo, los vendedores decidieron aportar de sus propias ganancias una cantidad de 12 pesos para pagarles entre 100 y 120 al día.

«Los estamos apoyando, en lo que no entran a trabajar. No todo mundo aporta, es una ayuda porque ellos no han trabajado», explicó Socorro Fernández Ortigoza, una de las vendedoras fijas.