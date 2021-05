Que se investigue y sancione almacenamiento de despensas en Perote, exhorta Cuitláhuac García al OPLE y al INE

Veracruz, Ver. – Asesores inmobiliarios denunciaron que la nueva Gerente de Créditos de la Delegación Regional Veracruz de INFONAVIT, Claudia Arlet Houg Collado, está violentando los derechos de los dueños de crédito INFONAVIT.

Relatan que hace unos días les llegó una notificación vía Facebook y Whats App, donde se les informó que no darían más créditos INFONAVIT para viviendas ubicadas en El Cortijo, La Herradura, Hacienda Sotavento, El Campanario, Costa Dorada, Colinas de Santa Fe y algunas zonas de Río Medio.

Aunado a ello, denuncian que los trámites y documentaciones se tardan ahora más de dos meses para poder llegar a las notarías, por lo que retrasan demasiado la labor del asesor inmobiliario, y afectan al derechohabiente que busca adquirir una vivienda y dejar de pagar renta.

Señalan que Houg Collado, ahora está negando que una propietario que en un principio compró la casa con su crédito INFONAVIT, la pueda vender en estos momentos por la misma vía, bajo el argumento de que no tiene los servicios básicos por no estar municipalizada.

Por lo que apunta, Israel Ramírez Pacheco, abogado y asesor inmobiliario, que no hay congruencia en tal acción, pues a su cliente, quien hoy demanda las mismas circunstancias, no le permiten vender su departamento en Hacienda Sotavento, pero en 2012, cuando él lo adquirió, nunca hubo una traba para la constructora, quien no había municipalizado la zona.

“La constructora no había entregado al municipio el fraccionamiento, han pasado nueve años y la situación sigue igual, porque a la constructora que vendió el departamento, le permitieron hacer la venta de esta propiedad y no le pidieron que tuviera contrato de agua”, sentenció Ramírez Pacheco.

Por Alejandro Ávila / Noreste