Que se reabra línea de investigación por persecución política en asesinato de Rubén Y Nadia Vera

Xalapa, Ver.- A seis años del multi homicidio de la colonia Narvarte, donde fueron asesinados el foto periodista Rubén Espinosa Becerril y la activista Nadia Vera junto con tres mujeres más, activistas, periodistas y familiares de las víctimas pidieron que se reabra la línea de investigación por la presunta persecución política contra Nadia y Rubén que había emprendido contra ellos el Gobierno de Veracruz a cargo de Javier Duarte.

Durante una manifestación en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada o Plaza Regina, en Xalapa, la periodista Norma Trujillo lamentó que en la Ciudad de México, donde ocurrió el crimen, sólo se investigó la relación del multi homicidio con la trata de personas.

Foto: Héctor Juanz

«No se ha retomado está línea de los cinco episodios que Rubén sufre en el estado de Veracruz. En una ocasión fuimos llamados algunos periodistas de acá de Veracruz, pero no se hizo nada de movimiento del expediente. Es lo que se está exigiendo junto con las familias. Que se haga justicia, porque si bien, en este caso ya hay dos sentenciados, la línea de investigación sobre el caso de Rubén y Nadia que de alguna manera denunciaron hostigamiento aquí, no fue retomado. No está cerrada la investigación, pero tampoco ha sido contemplado como una parte para llegar a los crímenes».

La protesta simbólica tuvo como objeto recordar a las víctimas y a las autoridades, exigir justicia.

Foto: Héctor Juanz

Por Héctor Juanz