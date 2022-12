¿Qué sucede si un papa emérito fallece?

México.- Se acerca el fin del 2022, y con la llegada de un nuevo año también se renuevan los propósitos, las metas y promesas personales. Una ayudadita nunca está de más, mucho menos cuando lo que queremos es que nos vaya de maravilla en este nuevo ciclo del calendario, para el que todos deseamos dicha, salud, amor y dinero. Como deseamos que a todos nos vaya bien, reunimos algunos rituales para recibir el 2023 llenos de abundancia y con el mejor optimismo para arrancar bien un nuevo año. ¡Toma nota!

Crea tu propio cuenco de la abundancia

Aunque hay lugares en los que puedes conseguir algunos a la venta, lo mejor es hacer el tuyo para intencionarlo y cargarlo con tu energía. Necesitas un plato blanco, lentejas, arroz, anís estrella, hojas de laurel, media naranja, siete clavos de olor, miel, canela y una vela -puede ser amarilla o la llamada “vela miel”-.

Unge la vela con la miel, siempre de abajo hacia la mecha, y espolvorea la canela. Escribe en cada uno de los lados tus deseos positivos, como amor, salud o dinero; también puedes escribir el número 888, que simboliza el infinito. Coloca la vela al centro del plato y rodéala con los demás elementos. Enciende la vela y repite: “hecho está”.

¿Buscas amor? Apuesta por el rojo

Es toda una tradición iniciar el año con panties rojas si lo que buscas es amor. Si lo que prefieres es dinero, opta por el amarillo. Eso sí, debes tener buen humor y enfocarte en lo que deseas, de otra forma no funcionará como deseas.

Deseos en laurel

Con este ritual estarías atrayendo el éxito en tu trabajo o un mejor puesto. Necesitas tres hojas de laurel secas y en cada una escribirás una de estas palabras: éxito, trabajo y dinero. Después las pondrás en el zapato derecho hasta el día 1 de enero. Con una vela blanca, quemarás cada una de las hojas poniendo toda tu energía y manifestando tu deseo según la palabra de la hoja mientras se consume. Recuerda siempre hacerlo en tiempo presente: “recibo el éxito para mí”. Tip adicional: puedes ungir la vela con un poco de aceite de oliva mientras la intencionas (le das el significado para el que la prendes), debe ser de la base al pabilo.

Una vela blanca para un nuevo inicio

Unas horas antes de que se acabe el 2022, enciende una vela blanca. Puedes apoyarte de los tips mencionados arriba. Al hacerlo debes expresar el cierre de año, dejando atrás los malos momentos y lo que no deseas en el nuevo año. Recuerda soltar lo que no te ayuda emocionalmente y perdonar a quien sea necesario. Concluye tu ritual con un “hecho está”.

Despídete de lo malo del año

Haz una lista de todo lo que no te hizo feliz en 2022, no olvides ningún detalle. Después lo quemas con hojas de laurel y romero mientras te visualizas entrando al nuevo año lleno de esperanza y prosperidad. Las cenizas las lanzarás por la puerta o ventana de tu casa.

Lentejas para la abundancia

Es la semilla predilecta para el inicio de año. Puedes preparar un platillo con ellas y comer una porción al momento del cambio de año. Si no las cocinas, asegúrate de ponerlas en un plato o llevar un puñado en el bolsillo.

Limpieza a profundidad

Los nuevos inicios son sinónimo de paz y libertad. Por ello se recomienda hacer limpieza profunda en tu hogar, deshacerte de todo aquello que ya no te sirva o cosas que se hayan roto y por más que quieras reparar, sólo se quedarán guardadas. ¿Tienes ropa que ya no te queda? ¡Tírala o regálala! Siendo realistas, es poco probable que te la vuelvas a poner, lo mejor es abrazar a tu yo presente y dejar que lo nuevo entre a tu hogar. Con ello alejaras malas vibras del pasado.

Una casa sin polvo, con todo en su lugar y un buen aroma te motivarán a seguir adelante con tus propósitos.

Canela en polvo

El primer día del año mezcla azúcar y canela, espárcela en tus manos y el resto sóplala dentro de tu casa enfocada en que la abundancia llegue a ti. No repares en cantidad ni uses la que ya no sirve. Procura que sean elementos nuevos.

Cada primer día del mes durante el 2023, puedes poner un poco de canela en polvo en tu mano derecha y en la puerta de tu casa o negocio soplar hacia adentro pidiendo por la abundancia que tanto deseas. Después de un día barres como normalmente lo harías.

¡Es hora de estrenar!

Como lo nuevo llama a lo nuevo, estrenar ropa en el inicio de año atraerá la abundancia. ¡Además es un gran pretexto para ir de compras antes de que acabe el año!

Un billete en tu bolsillo o zapato

Si lo que deseas es dinero, intenta poner un billete o moneda dorada en tu zapato izquierdo y llevarlo puesto en la transición de año. En los primeros minutos del año coloca el billete en algún altar que tengas en casa. Un día más tarde se lo obsequias a un ser querido que también tenga problemas económicos.

Otra opción es que la persona que mantiene la casa tenga dinero en el bolsillo la primera vez que entre por la puerta del hogar ese año.

12 uvas de la suerte

Es quizá de los más comunes y tradicionales. Sólo debes comer una uva por cada campanada de la media noche del nuevo año. Como extra, puedes pedir un deseo cada que lleves una a la boca. Después estarás listo para abrazar y besar a tus seres queridos, y brindar por el nuevo año que inicia.

¡Hola, 2023!

Inicia el año lleno de propósitos que te motiven a ser mejor persona. Anota en una lista todas aquellas cosas que te gustaría lograr en estos próximos 12 meses y llévala contigo a lo largo del año, así será un recordatorio permanente de los deseos con los que empiezas el nuevo año y te motivará a esforzarte un poco más para cumplir tus propósitos y no dejarlos pendientes como años anteriores.

Al concluir tu lista, quémala con una vela intencionada y esparce las cenizas en un área llena de pasto o flores. No olvides agradecer.

Con información de Hola