¿Qué tan importante es checar tu presión arterial? Aquí te decimos

México.- La atinada tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente trae las predicciones para este sábado 28 de noviembre de 2020 para cada uno de los 12 signos del zodiaco. Descubre lo que te depara de acuerdo a los astros en el amor, la salud, dinero, trabajo y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

Aries

En tu economía las cosas empiezan a encauzarse y eso te dará tranquilidad Aries. Te sientes con creación e innovación y con mucho entusiasmo, sigue así un tiempo. Tienes que evitar acciones imprudentes para que todo vaya bien en el trabajo. Estás en un momento en el que tus finanzas no están especialmente boyantes. Vas a deslumbrar a los que te rodean gracias a tu imaginación y a tus ideas. Estás en un buen momento para los asuntos sentimentales, disfrútalo a fondo. En el plano del amor, no te faltarán las oportunidades, si prestas atención. Si recibes a tus amigos en casa u organizas otro plan lo pasarás muy bien. Te encuentras en un momento muy bueno, con mucha energía y vitalidad. Debes buscar ratos de descanso para relajarte, te estás exigiendo demasiado. Sigues bien y con mucha energía, aprovecha la racha para hacer lo que está pendiente.

Tauro

Tauro, tal vez te obsesiones demasiado por los asuntos económicos, disfruta más. Tu economía va a mejorar, pero intenta no actuar impulsivamente, ahorra. Puedes alcanzar todas las metas que te propongas en el trabajo, estás de suerte. Podrás poner al día pronto todo lo que llevabas atrasado desde hace tiempo. Sé prudente, procura no cometer riesgos innecesarios en los próximos días. Tu faceta más romántica causará estragos a tu alrededor, en el amor conquistarás. Debes fomentar el acercamiento con los antiguos amigos, no pierdas el contacto. Trata de relajarte cuando te agobien los problemas, se resolverán mejor. Pronto te recuperarás de los sinsabores del pasado, mejorará tu racha. No sobrevalores tu capacidad y no te exijas tanto, te puedes agotar. Tienes una actitud negativa y eso te perjudica en tu estado físico y en tu salud, cálmate.

Géminis

En el trabajo no están reconociendo toda tu valía Géminis, debes hacerte notar. Tus jefes van a estar pendiente de la labor que has hecho, debes esforzarte al máximo. Hoy no debes tentar a la suerte, te arruinarías jugando, espera unos días. Mantente alerta y ten cuidado con los despistes en el trabajo, presta atención. Tendrás una sorpresa que no esperabas, alguien te animará bastante en este día. Si haces un esfuerzo intelectual te irá estupendamente, aprenderás muchísimo. En el terreno del amor no te dejes llevar por los problemas emocionales, sigue adelante con lo tuyo. Estás intentando hacer demasiadas cosas a la vez y no puedes, cálmate. Deberías tomar unas vitaminas o algún reconstituyente para seguir bien. Estás un poco sensible y con cambios de humor, procura tranquilizarte. En general te sentirás alegre y con muy buen ánimo, no dejes que nada te perturbe.

Cáncer

Piensa que debes esforzarte más en tus tareas si quieres lograr tus objetivos Cáncer. En los próximos días puedes tener una inyección económica inesperada. Si no tienes trabajo, te va a salir algo interesante, pero no ahora mismo. Podrás conseguir nuevos ingresos si buscas trabajo de un modo diferente. Piensas que no necesitas la ayuda de los demás, pero deberías replanteártelo. Tendrás alegrías en el amor, vas a estar fenomenalmente bien. Si tienes pareja, tendréis detalles el uno con el otro, os irá muy bien. Habrá muchos cambios o novedades en tu vida sentimental y no te aburrirás. Solo te apetece un poco de tranquilidad, y es muy posible que hoy la consigas. Vas a tener una resistencia física y mental estupenda, nada podrá afectarte. Tienes algún pequeño altibajo de ánimo, pero en general te encuentras bien.

Leo

Si trabajas por tu cuenta Leo, se avecina una racha muy positiva para ti, aprovéchala. Huye de las inversiones arriesgadas por el momento, ahora no te convienen. El trabajo te podrá reportar satisfacciones y algún que otro reconocimiento. Encontrarás todo el apoyo que necesitas en casa y en la gente más cercana. Tendrás la mente despejada y ágil, sigue tus impulsos de leer o de estudiar. Vas a tener unos días muy divertidos socialmente, no vas a parar en ningún momento. Si no tienes pareja, puede que se te presente una oportunidad interesante para el amor. Sabrás dosificar muy bien tus esfuerzos y podrás encontrar el equilibrio. Estás muy bien, pero procura no enredarte en demasiadas tareas, delega. En la salud, necesitas descansar más para que desaparezca toda la tensión que tienes. Tienes que ver las cosas de una forma más positiva para obtener resultados.

Virgo

Si buscas nuevos retos en el trabajo, ahora los puede encontrar fácilmente Virgo. No bajes la guardia, puede que lo que esperas se decida pronto. Es posible que tengas una reunión de trabajo con consecuencias positivas para ti. Si te dedicas al comercio, te irá muy bien esta temporada, sácale partido. Por fin podrás disfrutar de una cierta paz y tranquilidad, habrá estabilidad. Para llevar a cabo tus proyectos vas a necesitar apoyo, pero lo tendrás. Se te presentarán retos importantes y tienes que prepararte para afrontarlos. Aprovecha tu tiempo libre para organizar una excursión o algo que te divierta. Te vas a sentir muy bien contigo, disfruta el día y haz algo positivo. Vas a disponer de un buen equilibrio entre tu vitalidady tu estado de ánimo. Procura dar más paseos para favorecer tu salud, reflexionar y relajarte.

Libra

Piénsalo bien antes de aceptar un trabajo nuevo Libra, quizá no te convenga. Si pones mucho de tu parte, tendrás el éxito asegurado en el ámbito laboral. Estudia bien tu situación financiera, tienes buenas opciones de mejorarla. Económicamente no te irá mal, sigue manteniendo tu organización actual. Tienes que controlar mejor tus asuntos o al final se te irán de las manos. En el amor vigila los malos entendidos porque te pueden alejar de tu pareja. Podrías discutir con alguien por un problema económico, intenta evitarlo. Vas a tener una sorpresa agradable por parte de una antigua amistad. Debes bajar tu ritmo de trabajo y tomarte un respiro, te vendrá muy bien. Ten cuidado con los resfriados, vas a tener una cierta tendencia a ellos. Los astros te van a enviar energía positiva a raudales, te sentirás muy bien.

Escorpio

Puede llegarte una oferta de trabajo a través de un conocido Escorpio, quizá te interese. En lugar de quejarte de los demás, intenta llegar a un acercamiento o acuerdo. Aprovecha bien las oportunidades que se te van a presentar, estate pendiente. Alguna persona mayor puede darte buenos consejos, no los desaproveches. Tu sinceridad puede terminar dándote problemas con la gente que te rodea. Usarás tu imaginación para escapar de los problemas del día a día, pero céntrate. Una persona querida te sorprenderá con la noticia de un embarazo, te alegrarás. Necesitas aclarar algunas dudas, no temas ir y preguntar a quien debas. Te sentirás muy bien gracias a tu buena salud, disfrutarás de energía a raudales. Si habías discutido con alguien, hoy lo puedes arreglar y mejorar tu ánimo. Trata de solucionar los problemas de uno en uno, es la forma más eficaz.

Sagitario

Sagitario, tienes dudas sobre algún asunto relativo a tu empleo. pero al final todo andará bien. Si quieres cambiar de trabajo, ahora puedes encontrar algo interesante. Harás gastos para conseguir alguna mejora y obtendrás buenos resultados. Va siendo hora de ahorrar un poco más en serio de cara a futuros proyectos. Vas a necesitar mucha comprensión para perdonar a un amigo, pero te conviene. Si estás distanciado de un amigo, procura propiciar un acercamiento. Ten cuidado con tu falta de tacto porque alguien se puede ofender, cálmate. Mantén el ánimo en alto y poco a poco se irán solucionando los problemas. Tienes que conocer donde están tus propios límites, no te excedas tanto. No tengas ningún reparo en cambiar de imagen, el momento es favorable. Cuentas con buena salud y podrás realizar todo tu cometido sin problemas.

Capricornio

Tienes un momento muy activo en el trabajo, lograrás realizar grandes avances Capricornio. Trata de llevar al día tus tareas y que no se te acumulen, habrá cambios. En la economía puedes tener alguna sorpresa no muy agradable, cuidado. Estás acaparando más trabajo del que puedes hacer, tienes que evitarlo. En el amor, si necesitas que tu pareja te haga más caso díselo claramente, se solucionará. Vas a plantearte una conversación seria con un familiar, pero es necesaria. En tu vida sentimental te apetecerá salir de la monotonía, necesitas emociones. Vas a tener que resolver algún conflicto con alguien a quien quieres. Vas a disfrutar de una fuerza y una resistencia envidiables, estarás muy bien. Tendrás una actitud muy positiva que te va a beneficiar en todos los sentidos. Tendrás fuerzas para sobreponerte a cualquier molestia, vas en ascenso.

Acuario

Sorprenderás a las personas de tu entorno Acuario por tu gran capacidad de trabajo. Conseguirás sacar adelante ese proyecto que te traes entre manos, te irá bien. El terreno laboral no te va a dar muchas satisfacciones, pero va a cambiar. Quieres compartir tu bienestar con los amigos y les darás buenos consejos. Las personas que te rodean van a querer estar a tu lado por tu entusiasmo. En el amor procura expresar con más sinceridad tus opiniones y sentimientos, te conviene. Con la familia puedes tener tensiones y discusiones, intenta evitarlas. Mantén la calma, baja un poco el ritmo para evitar el estrés y retomar fuerzas. Deberías empezar la semana con más tranquilidad y manteniendo la calma, tu salud te lo agradecerá. Evita los excesos en las comidas porque puedes sentirte mal, contrólate. Mentalmente estás bien y tienes mucha energía psíquica, nada te afectará.

Piscis

Debes actuar con prudencia en el trabajo y especialmente con los jefes, evitarás problemas Piscis. Entras en un periodo de expansión y desarrollo para tu economía, te irá bien. En tu relación con tus compañeros te conviene hacer gala de tu mano izquierda para salir bien. Vas a tener que hacer tu trabajo a toda velocidad, has dejado todo para después. Tu pareja o bien tus amigos te darán una sorpresa agradable, disfrútalo. Puedes herir la susceptibilidad de las personas que conviven contigo, cuidado. Deberás hacer gala de toda tu diplomacia con la familia, lo necesitarás. Te recuperarás del cansancio de este día, procura dormir un poco más. Estás con bastante energía, pero necesitas controlarla mejor, prueba con ejercicio. Tienes los nervios un poco alterados, pero de salud estás bastante bien. Deberías ir a un buen masajista para poner remedio a tus problemas de espalda.

