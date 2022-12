¿Qué vamos a festejar en Navidad? si no tenemos un hijo con nosotros, reclama madre de desaparecida

Xalapa, Ver.– En Navidad las madres y padres de perdonas desaparecidas en Veracruz dicen no tener nada que festejar.

Victoria Delgadillo Romero, del colectivo

Familiares Enlaces Xalapa» reclamó a las autoridades estatales que continúen con la búsqueda de las personas desaparecidas, ya que hay carpetas de investigación estancadas sin algún avance:

«Los trabajos siguen parados, pues todo está parado. No hay avances en ninguna de las carpetas y pues nosotros seguimos igual entonces aquí estamos porque es otro año más estamos sin resultados. Las carpetas están paradas o sea no hay investigación, búsquedas las hacemos las familias que que solicitamos búsqueda y todo, pero todavía no tenemos nada en nuestras carpetas».