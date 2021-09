Quedó conformado el Consejo Federal Regulatorio De Derechos Humanos Visitaduría XIX

Tuxpan, Ver. – Vecinos de la Calle Colombia aseguran que el famoso operativo maceta, del cual tanto hace alarde la dirección de tránsito municipal, no está dando los resultados esperados, pues reportaron un carro tipo pipa que lleva meses abandonado en dicha vía de comunicación y nada han hecho para retirarlo.

A decir de los quejos, este carro ya fue prácticamente desbalijado, solo está el puro cascarón, y ni así las autoridades han hecho algo por ir a retirarlo, aun y cuando este representa un severo problema pues al estar cerca del cruce de Colombia y 2 de abril, impide la visibilidad a los automovilistas, lo que ha provocado que se hayan generado varios accidentes viales, aunque estos solo han sido por alcance.

“No sé qué están esperando las autoridades, que haya un choque mayor con graves consecuencias para actuar, pues esta pipa con placas de circulación XU – 10- 640 ha ido reportada varias veces y transito no ha actuado, anuncias el famosos operativo, pero no es parejo y no porque está a unas cuantas calles de las oficinas de la dirección de tránsito municipal, hasta eso representa una burla para ellos mismos como autoridades” mencionó uno de los quejosos.