¿Queeé…? Tienda departamental vende zacate para bañarse en 300 pesos

México.- Cuando se trata de lanzamientos, las redes sociales pueden ser un gran aliado para muchas marcas, ya que sirven como los aparadores perfectos para que todo el mundo conozca nuevos productos y se pueda familiarizar con las estrategias de mercado que ciertas firmas tienen.

Aunque todo puede sonar muy bonito y agradable, en ocasiones los lanzamientos generan cierta controversia y dividen a las redes sociales. Alguos de los ejemplos más claros son las tiendas de Grupo Inditex, que han protagonizado debates sobre este tipo de lanzamientos y recientemente volvió a ocurrir.

Así que, aquí en De Última tenemos que hablar sobre la esponja corporal de Luffa que Zara Home vende en $299 pesos y ha causado indignación en redes sociales.

Foto: Milenio

Los nombres de Zara y Zara Home se convirtieron en tendencia en redes sociales, pues en el catálogo de Zara Home (su división de artículos para el hogar y decoración de interiores) se puede ver que la conglomerado español lanzó una esponja que la mayoría de los mexicanos conocemos y hemos visto más barata de lo que cuesta en los puntos de venta de la marca española.

Bajo el nombre de “esponja corporal de Luffa”, la tienda pretende vender una esponja similar a las rígidas de estropajo que conocemos como zacates y se usan comúnmente en México. Zara Home las comercia en $299 pesos.

Para la descripción del producto, Zara Home aclaró que la: “esponja corporal de luffa, se puede utilizar con o sin jabón. Humedecer y aplicar un suave masaje realizando movimientos circulares. Limpia profundamente la piel y la deja suave y lisa”. Adicionalmente, la plataforma brinda algunos datos relativos al “zacate”: 15 centímetros de alto, 7.50 de ancho y 7.50 de fondo.

Ok, ¿pero de qué se encuentran hechos estos zacates?

El “zacate” que Zara Home vende en casi 300 pesos proviene de la Luffa, una planta con flores que pertenece a la familia Cucurbitaceae.

El “fruto” del árbol es precisamente lo que nosotros conocemos como pastes, estropajos o esponjas vegetales. Para obtenerlas se pone a secar la Luffa y después se pela para conseguir este tipo de esponjas que en México se venden a un precio bastante económico.

Foto: Joya 93.7

Aunque este artículo es popular en el baño por sus propiedades para exfoliar la piel, un estudio publicado en Journal of Clinical Microbiology demostró que puede albergar y transmitir pseudomonas aeruginosa, una bacteria capaz de provocar enfermedades en animales.

Los memes no tardaron en llegar

Aunque la intención de la marca no es precisamente causar revuelo en las redes sociales por aspectos negativos, Zara Home Y Zara fueron tendencia gracias a este zacate y los usuarios de Twitter no dudaron un segundo en crear contenido respecto a la venta de esa “esponja de Luffa”.

Aunque los comentarios no han parado por este zacate con costo de $299 pesos, miles de usuarios han continuado mostrando su molestia al asegurar que no es algo ético lucrar con los recursos naturales.

Con información de El Universal

