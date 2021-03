Quema de pastizal se sale de control en Tihuatlán

Poza Rica, Ver. – La mañana de este jueves 18 de marzo fecha en que se conmemora el 83 Aniversario de la Expropiación Petrolera y tras haber realizado un evento cívico y guardia de honor ante el monumento el expresidente de la república Lázaro Cárdenas del Río, el secretario general de la Sección número 30 del STPRM José Juan Soni Solís, puntualizó qué petróleos mexicanos sigue siendo el corazón de México y los trabajadores petroleros están firmes y con la convicción de seguir en esta lucha que muchos hombres valientes les dejaron, por lo que hoy los trabajadores petroleros seguirán trabajando por el bien de la nación.

Señalando que en el año 2020 fue un año muy difícil, la presencia de la pandemia del COVID-19, que no nada más al sector energético, sino también a todos los niveles del país y del mundo, no por eso los trabajadores petroleros no podemos bajar la guardia, se tiene que seguir trabajando por el bien de este país.

Así mismo el secretario general de la Sección Número 30 actualizó, «los trabajadores petroleros de la sección número 30 seguiremos llevando beneficios y como prueba de ello, lo que se ha hecho y se está haciendo en hospitales talleres, en la ciudad misma se continúa trabajando fuerte».

Así mismo en su mensaje a los trabajadores petroleros invitó a que sigan trabajando como hasta ahora y sigan luchando por lo que muchos hombres dejaron su legado y no se dejen llevar por situaciones banales, firmando que hay mucho por hacer, pero también se tiene la convicción de que Unidos se puede hacer mucho por el país por la ciudad y por todos los trabajadores petroleros.

De igual forma señaló que el año 2020, ha sido un año muy difícil, si, que nuestra era muchos retos, muchas consecuencias, pero también no por eso debemos de dejar de trabajar, por lo que hay que seguir buscando los mecanismos para qué la empresa de petróleos mexicanos escuche las necesidades que tienen los trabajadores petroleros en ciudad. Porque Petróleos Mexicanos está vivo y tiene mucho que ofrecer a sus trabajadores y tiene la obligación de fortalecer la economía los trabajadores, que aún hay mucho por hacer.

Por: Gabino Escamilla Hernández / Noreste