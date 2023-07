Quien quiera ser candidato, que renuncie al cargo: Gómez Cazarín

• Congreso no dará un solo peso para ninguna campaña, advierte el líder de la Legislatura

Quien quiera ser candidato, que renuncie al cargo, así de claro se manifestó el líder del Congreso local, diputado Juan Javier Gómez Cazarín, ante la proliferación de bardas y espectaculares en las que podrían estar promocionándose funcionarios presuntamente con recursos públicos, y se deslindó de cualquier aspirante a la candidatura al gobierno estatal para 2024.

Al reconocer el derecho que todo ciudadano tiene de participar en los procesos de elección popular, señaló la obligación de quienes ya ocupan un cargo: “el que quiera hacer campañas que las pague de su bolsa” y no desde el puesto de gobierno que ostenta, ya que, dijo, esa conducta contradice los principios que defiende Morena y promueve la Cuarta Transformación.

Ante la inocultable y cuestionable propaganda que inunda el estado con el pretexto de un libro sobre la negritud, el Presidente de la Junta de Coordinación Política apeló a las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en la conferencia mañanera de este lunes dijo que “está mal. ¿Qué tiene que hacer un secretario de Gobierno haciéndose publicidad? Si quiere ser candidato que renuncie a su cargo”.

Gómez Cazarín destacó el desempeño de esta Legislatura en materia de transparencia y austeridad en el uso, manejo y destino de los recursos públicos. “El Congreso del Estado de Veracruz es el único que no ha aumentado su presupuesto. Seguimos trabajando y, al contrario, hemos disminuido los gastos” porque “tenemos que poner el ejemplo aquí en casa”, aseguró.

En cuanto a la actividad que realizan los aspirantes a coordinador o coordinadora del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación, previo al inicio del proceso electoral, el Diputado aseveró que “el Congreso no va a poner un solo peso para ninguna ‘corcholata’, para ninguna, se los puedo asegurar” y en términos personales “yo no me puedo manifestar a favor de ninguno”.

Y advirtió: “Dígannos qué diputado ha facturado algún gasto con algún viaje para ir a ver alguna corcholata, porque eso no está permitido y yo no estoy de acuerdo. (Los diputados) pueden ir al evento, sí, pero que pongan de su bolsa. De aquí del Congreso del Estado no le vamos a dar a nadie ni un solo peso para andar haciendo campaña a favor de una corcholata, ni un solo peso”.