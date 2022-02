Quiénes promovieron amparos para vacuna son zopilotes: Ladrón de Guevara

Veracruz, Ver.- La mañana de este lunes se informo qué se encontró el cuerpo sin vida de Ángel Ramón Reyes pescador desaparecido el pasado viernes en la playa Norte del municipio de Veracruz.

Familiares del hoy occiso mencionaron qué, la tarde – noche de este domingo fue encontrado el cuerpo de Ángel Ramón, gracias a un voluntario de la Cruz Roja, quién en las labores de búsqueda llevo un dron.

Foto: Un voluntario de la Cruz Roja, realizó labores de búsqueda con un dron.

Durante la búsqueda, acompañando a sus compañeros pescadores, el joven elemento de la Cruz Roja elevó su dron y vio cerca de las escolleras de playa Norte una sombra y unos buitres rondando el lugar, por lo que supusieron se trataba de algún cuerpo en descomposición, al acercar el aparato tecnológico dieron cuenta de qué se trataba de su amigo Ángel.

Los pescadores dieron aviso a Capitanía del Puerto, y está les informo que sería la mañana de este lunes cuando realizarían las diligencias correspondientes para rescatar el cuerpo; sin embargo, Nancy Ochoa sobrina de Don Ángel, acusó qué la Secretaría de Marina acudió este lunes solo a tomarse la foto, pues durante los días del presunto rescate nunca hizo nada, y todas las diligencias las realizaron los pescadores de la Cooperativa Playa Norte.

Foto: Familiares están a la espera de la entrega del cuerpo del pescador.

«El cuerpo ya apareció, pero no se ha podido sacar, pero no gracias a ellos (SEMAR), los pescadores están haciendo el movimiento para poderlo sacar, no pueden esperar más tiempo, porque el cuerpo de mi tío ya lleva cuatro días ahí, metido entre las rocas, y no es posible que se les tenga que seguir esperando hasta que ellos tengan las ganas de venir, el cuerpo está ahí y la marejada lo está volviendo a perder no podemos dejar que la marejada lo vuelve a perder».

«La única dependencia que estuvo aquí desde los días que yo me presenté, fue Fuerza Civil, y fuimos a visitar a ASIPONA, dónde nos dijeron que la Marina iba mandar un helicóptero hacer un recorrido durante 40 minutos, cuándo el helicóptero ayer vino como 5 minutos, y ni siquiera recorrió la zona, se fue a otra parte (…) ASIPONA solo nos apoyo en los permisos, con los accesos para que pudieran salir los pescadores (a altamar)», señaló

La Señora Marta Ramón Reyes, hermana de Don Ángel, mencionó que el pescador será sepultado en la localidad de el Hato, cerca de El Zapotal, municipio de Alvarado.

Por Alejandro Ávila.

