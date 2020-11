RAE agrega nuevas palabras al diccionario a raíz de la pandemia, ¡conócelas!

México.- La semana pasada el New York Times anunció una larga lista con los 100 libros más destacados a lo largo de este 2020, ahora da a conocer una corta lista con los 10 títulos que a criterio de el medio no puedes pasar por alto y no leer.

Esta lista corta de 10 libros imprescindibles, está conformada sólo por autores anglófobos (7 estadounidenses y 3 británicos) y la mitad de los libros fueron escritos por mujeres.

A continuación te mostramos los 10 títulos, si eres amante de la lectura no te los puedes perder.

A Children’s Bible, de Lydia Millet

En la última novela de Lydia Millet un grupo de niños y sus padres de mediana edad en una casa de campo en el noreste de Estados Unidos durante el verano. Lo que en un principio es una comedia generacional por los conflictos emocionales entre las dos generaciones, toma un giro más oscuro, a medida que el colapso climático y social invaden la escena.

“El caos resultante es subrayado por escenas y símbolos reutilizados de la Biblia: un hombre en una balsa explosiva entre los juncos, animales rescatados de un diluvio en la parte trasera de una camioneta, un bebé nacido en un pesebre. Con un toque indefectiblemente ligero, Millet ofrece una fábula irónica sobre el cambio climático, imbuyendo los mitos fundamentales con un nuevo significado y, finalmente, esperanza”, señala el medio.

Foto: WAMC

Deacon King Kong, de James McBride

La novela es al mismo tiempo una historia de misterio, una novela policíaca, una farsa urbana y un retrato sociológico del Brooklyn de finales de los sesenta. El protagonista es el diácono Cuffy Lambkin, también conocido como Sportcoat, veterano residente de los Proyectos de Vivienda de Causeway, viudo, asistente a la iglesia, trabajador ocasional, bebedor de cerveza casera y, ahora, después de disparar inexplicablemente a un traficante de drogas local, un buscado.

“La trama elástica se expande para abarcar a los equipos de narcotraficantes rivales, un contrabandista italiano, un tesoro enterrado, las hermanas de la iglesia y la esposa de Sportcoat, muerta hace mucho tiempo, que sigue regañando desde el más allá. McBride, autor de la novela ganadora del Premio Nacional del Libro por El pájaro carpintero y las memorias El color del agua, entre otros libros, dirige su sinfonía anticuada con profundo sentimiento, sin perder nunca de vista el sufrimiento y la inequidad dentro del alegría”.

Foto: Time Magazine

Hamnet, de Maggie O’Farrell

“Una audaz hazaña de imaginación y empatía, esta novela da cuerpo y sentimiento a un misterio histórico: cómo la muerte del hijo de 11 años de Shakespeare, Hamnet, en 1596, pudo haber dado forma a su obra Hamlet, escrita unos años más tarde”, dice la reseña.



El autor irlandés “evoca con sensualidad el mundo de la ciudad natal del dramaturgo: el sabor del cuero nuevo en la guantera de su padre cascarrabias; el aroma de las manzanas en el cobertizo donde besa por primera vez a Agnes, la hija del granjero y curandera talentosa que se convierte en su esposa; y, no menos importante, la devastación que le sobreviene cuando no puede salvar a su hijo de la plaga. La novela es un retrato de un dolor indescriptible envuelto en una gran belleza”.

Foto: Hay Festival

Homeland Elegies, de Ayad Akhtar

La segunda novela de la autora de origen paquistaní nacido en Estados Unidos, que recibió el Premio Pulitzer 2013, puede leerse como una colección de ensayos perfectos que dan forma a una identidad prismática. Comenzamos con Walt Whitman, con una gran apertura a Estados Unidos y un sueño de pertenencia nacional, que el narrador desmantela metódicamente en los virtuosos capítulos que siguen.

El señuelo y la ruina del capital, las heridas del 11 de septiembre, la amarga píldora del rechazo cultural: Akhtar critica sin tregua las narrativas más dominantes del país. Vuelve con frecuencia al tema de su padre, un inmigrante pakistaní y ex médico de Donald Trump, buscando en su vida la respuesta a una pregunta candente: ¿Qué se necesita, después de todo, para ser estadounidense?

Foto: The New York Times

The Vanishing Half, de Brit Bennett

Después de su admirada “Las madres”, Bennett regresa con una obra fascinante, una provocativa meditación sobre las posibilidades y límites de la autodefinición. Las secciones alternas relatan los destinos separados de Stella y Desiree, hermanas gemelas de un pueblo de la Luisiana Negra durante Jim Crow, cuyos residentes se enorgullecen de su piel clara. Cuando Stella decide hacerse pasar por blanco, las vidas de las hermanas divergen, solo para cruzarse inesperadamente, años después.

“Bennett ha construido su novela con mucho mimo, poblándola de personajes, entre ellos un hombre trans y una actriz, que nos invitan a considerar cómo se elige e impone la identidad”.

Foto: Book Club Chat

Hidden Valley Road, de Robert Kolker

Don y Mimi Galvin tuvieron el primero de sus 12 hijos en 1945. La inteligencia y la buena apariencia eran parte de la familia, pero resulta que también lo eran las enfermedades mentales: a mediados de la década de 1970, seis de los 10 hijos de Galvin habían desarrollado esquizofrenia. “Para una familia, la esquizofrenia es, principalmente, una experiencia sentida, como si los cimientos de la familia estuvieran permanentemente inclinados”, escribe Kolker.

“La suya es una hazaña del periodismo narrativo pero también un estudio de la empatía; revela las historias de los hermanos Galvin con enorme compasión mientras rastrea los avances científicos en el tratamiento de la enfermedad”.

Foto: Scribd

Una tierra prometida, de Barack Obama

Las memorias presidenciales están destinadas a informar, pulir reputaciones y, hasta cierto punto, a moldear el curso de la historia, y Obama no es una excepción. Lo que lo distingue de los libros de sus predecesores es el notable grado de introspección. Invita al lector dentro de su cabeza mientras reflexiona sobre cuestiones de vida o muerte de seguridad nacional, examinando cada detalle de su toma de decisiones; describe lo que es soportar el doloroso proceso legislativo y expone su pensamiento sobre la reforma del sistema de salud y la crisis económica.}}

Un escritor sencillo y elegante, enriquece su narrativa con afectuosas anécdotas familiares y bocetos en miniatura de líderes mundiales y colegas. “Una tierra prometida” es el primero de dos volúmenes – termina en 2011 – y es tan contemplativo y mesurado como el propio ex presidente.

Foto: El Comercio Perú

Shakespeare in a Divided America, de James Shapiro

Profesor de inglés y literatura comparada en la Universidad de Columbia, especializado en Shakespeare y el período moderno temprano, Shapiro vuelve a publicar otra obra sobre el dramaturgo británico.

“Toma dos enormes hiperobjetos culturales, Shakespeare y América, y analiza los efectos de su colisión. Cada capítulo se centra en un año con un enfoque temático diferente. El primer capítulo, “1833: Mestizaje”, gira en torno a John Quincy Adams y su odio obsesivo por Desdemona. El último capítulo, “2017: Izquierda | Correcto “, donde Shapiro realmente se dispara, analiza la notoria producción de Central Park de “Julio César“. En este punto, está claro que el tema real del libro no son las obras de Shakespeare, sino los EE.UU.”

Foto: SDPB Radio

Uncanny Valley, de Anna Wiener

Amargada en su trabajo como asistente mal pagada en una agencia literaria en Nueva York, Wiener, que entonces tenía veintitantos años, se dirige hacia el oeste, prestando atención a la llamada de sirena de las nuevas empresas del Área de la Bahía, radiante de optimismo, vitalidad y efectivo. A continuación, sigue una serie de trabajos poco atractivos, en varios puestos de atención al cliente. Pero la discreta posición de Wiener resulta ser una bendición, proporcionando un punto de vista incomparable desde el que escudriñar su campo.

“El resultado es una exposición escrupulosamente observada y calladamente condenatoria de la enorme brecha entre el idealismo público de una industria y sus iniquidades internas. Las elegantes memorias de Wiener son una crónica literaria poco común de la desilusión del mundo tecnológico”.

Foto: The Reading Millennial

War, de Margaret MacMillan

Un libro breve pero rico con un tema profundo. MacMillan argumenta que la guerra, pelear y matar, está tan íntimamente ligada con lo que significa ser humano que verlo como una aberración no tiene sentido. La guerra ha provocado muchos de los grandes desastres de la civilización, pero también muchos de su mayores logros.

“Está a nuestro alrededor, influyendo en todo lo que vemos y hacemos; está en nuestros huesos. MacMillan escribe con una facilidad impresionante. Prácticamente cada página de su libro es interesante y, a pesar de la severidad de su argumento, incluso entretenido”.

Foto: CBC

Con información de Infobae

