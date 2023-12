Rafael “N” Vinculado a proceso como presunto responsable del delito de secuestro agravado

Xalapa, Ver.- El presidente de la Red Evangélica del Estado de Veracruz, Guillermo Trujillo Álvarez enfatizó en que el sentido de la Navidad es la celebración del nacimiento de Jesús, hijo de Dios en la tierra, por ello no debería tener un sentido material.

«Tenemos que ser conscientes todos los ciudadanos de que la Navidad no es una época X, no es una fecha X, no es una fiestecita simple…no es el muñeco rojo ese que anda en las pasarelas, no. La Navidad es el nacimiento de Dios en la tierra buscando al hombre pecador».