Rafael Nadal da positivo a COVID-19

Barcelona, Esp.- Sergio Agüero anunció su retiro del fútbol profesional en la conferencia de prensa que convocó en el estadio de Barcelona.

Inspiró profundo, intentó hablar, pero no le salían las palabras. Recibió unos aplausos alentadores, avisó que iba a respirar un poco más y arrancó. «Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional y es un momento muy duro, pero estoy muy feliz por la decisión que tomé. Primero es mi salud. Tomé esta decisión por el problema que tuve hace más de un mes», dijo Agüero.

Y agregó: «Estuve en manos de los médicos y ellos me dijeron que lo mejor era dejar de jugar. Hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no ha habido mucho».

Tras la arritmia cardíaca sufrida el pasado 30 de octubre en un encuentro de Liga frente a Alavés, el Kun no volvió a jugar.

Tras agradecerles a todos los clubes en los que jugó y especialmente a la Selección Argentina, Agüero habló entre lágrimas de su futuro:

«No sé qué me esperará en la otra vida, pero tengo mucha gente que me quiere y me desea lo mejor».

Luego de un video emotivo y del agradecimiento de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, Agüero respondió a las preguntas de los periodistas presentes en las tribunas del Camp Nou y dejó estas frases:

«Desde que llegué me trataron muy bien. Acá en Barcelona son muy fans. Eso me sorprendió mucho y también el cariño que recibí. Me hubiese gustado ayudar a mis compañeros, pero las cosas pasan por algo. Les deseso lo mejor y me voy muy contento por haber estado en este club».

«Me siento bien ahora mismo. Las primeras dos semanas fueron duras. Cuando me hice la primera prueba física en la clínica y los médicos me llamaron para decirme que debía dejar de jugar, empecé a mentalizarme. Lo venía procesando desde que el médico me lo confirmó. Cuando me dijeron que era definitivo tardé unos días más en procesarlo. Aunque seguía teniendo esperanzas, cuando lo pensaba en frío sabía que no podía seguir. Fue difícil».

«Me pasó con 33 años y menos mal que no fue de más chico. Estoy muy feliz por la carrera que hice. Es positivo porque estoy acá y lo puedo contar porque me lo detectaron a tiempo. Intentaré ser feliz afuera del fútbol y buscaré disfrutar de los momentos que nos perdemos los futbolistas. Algunos piensan que es fácil ser jugador profesional, no lo es. Voy a seguir vinculado al fútbol».

«Cuando uno es jugador, siempre quiere ganar más cosas. Estoy contento por los títulos que gané. Hice todo lo mejor para mí y sobre todo para los clubes en los que jugué»