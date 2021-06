Ratifica PREP, triunfo de MORENA en Coatzintla

Tlalixcoyan, Ver.- Ciudadanos del municipio de Tlalixcoyan mantienen tomado el Palacio, pues exigen el alcalde Agustín «Guty» Lagunes, les explique que sucedió con la obra de limpieza del río en la cabecera municipal.

Durante la época de campaña, fue filtrado un audio, donde el ciudadano, Juan Lara Romero «Juanito», habla con «Guty» Lagunes y le expone que hay gente inconforme con su gestión, pues afirman lo apoyaron en su momento y les quedó mal.

Foto: Noreste

Con anterioridad, habían sido denunciadas dos obras en la localidad de Piedras Negras, que el Ayuntamiento reportó como terminadas, pero al acudir la ciudadanía al sitio, esta ni siquiera se habían hecho; una de ellas, la presunta creación de un estacionamiento en el Panteón de la comunidad.

En el audio, se escucha a «Juanito» preguntar que fue del millón y medio de pesos que habría solicitado «Guty» Lagunes para la limpieza del río, en el tramo entre dos puentes de la cabecera municipal, el edil panista le informa que por la veda electoral no puede dar información, pero el día 7 de junio, con gusto detallaría todo.

«Ahorita tengo que cuidad la veda electoral, sino creemelo que lo haría, no tengo nada que esconder, además ahí está en el ORFIS la situación. Está parada la obra que se invirtio ahí, está cancelado, el recurdo no se ejecutó, porque nos dijo que no se podía ejecutar recursos del ramo 033 a la rehabilitación del río, no lo puedo hacer público por la veda electoral», señala el presidente municipal, a quien le refuta «Juanito», «yo creo que para rendir cuentas, en cualquier momento las puedes dar».

Para rematar, «Juanito» le señala que sabe la maquinaria utilizada es propiedad del municipio, además de que les pagó 300 pesos diarios, por una semana, a los pescadores de la zona para la «limpieza», por lo que le exigen conocer el monto reportado ante el Tesorería.

Esta charla sucedio durante el mes de campañas, pero este lunes 7 de junio, «Juanito» volvió a hablarle al alcalde, «Guty» Lagunes, pues el plazo se había cumplido, y se filtró el audio de la nueva conversación, donde los inconformes exigen respuesta, y el edil panista «les da la vuelta».

Guty, la verdad no es cosa mia, la verdad tengo un grupo de gente aquí en mi casa, hay como 10 personas, que quieren, que me han estado llamando que hoy quedaste y prometiste y juraste que nos ibas a aclarar y quieren que nos aclades hoy. Queremos que si por favor puedes venir hoy al Ayuntamiento para que nos recibas.

Yo te confirmo si voy, Juan.

Guty, a la hora que sea posible pero que sea hoy.

La respuesta evasiva del alcalde panista, desató la furia de quien se presume es un empleado del ex alcalde panista, Carlos «La Bala» Triana, por lo que en conjunto con otros ciudadanos se unieron para tomar el Palacio Municipal.

Por Alejandro Ávila