Raúl Araiza reaparece con respirador artificial

México.- Ricky Martin generó todo tipo de reacciones luego de aparecer en una entrevista en la cadena estadounidense Univisión; los comentarios que realizaron su seguidores en redes sociales apuntaban a que parecía que el cantante se había sometido a un tratamiento estético. Para evitar más rumores infundados, el staff de Ricky quiso explicar qué era lo que realmente le había pasado al boricua y lanzaron un comunicado en el que ofrecieron todos los detalles, sin embargo, los comentarios no se detuvieron, por lo que hoy el propio Martin publicó una Insta Stories para tranquilizar a sus followers .

En un primer momento, el equipo del boricua dejó en claro que todo se trató de una crisis por una alergia:

“En base a los acontecimientos y réplicas de noticias erróneas en diferentes medios de comunicación, nos vemos en obligación de aclarar que Ricky Martin no se realizó ninguna cirugía estética en su rostro. ‘Previo a la entrevista que dio en Las Vegas, tuvo una reacción alérgica, que como consecuencia le provocó una inflamación de la dermis’, se informó en la misiva de prensa. También pudieron confirmar lo que el cantante dijo hoy en su Insta Stories, que ya se está recuperando. ‘Por suerte, ya se encuentra mejor; de hecho, podrán ver su mejora en fotos posteriores a dicha entrevista. La reacción no fue tampoco por los productos Kumiko Skincare que actualmente promociona. Gracias a todos por la preocupación y comprensión’, remató el comunicado de prensa. A pesar de este esfuerzo, hoy Ricky tuvo que ‘calmar’ a todos sus followers que “están tan preocupados” por su estado de salud: ‘Yo no me he hecho nada en la cara, te lo juro, tengo líneas… si me pongo botox, fillers , se los hubiera dicho porque no tengo nada que esconder’.