Raúl Jiménez de vuelta a la Selección Mexicana tras fractura de cráneo

Reino Unido.- El futuro de Cristiano en el United ya es un hecho. El portugués acaba de declarar a su llegada a Lisboa, tras salir de Italia, que su futuro «se va a saber de aquí a una hora». Eso declaró ante la prensa portuguesa que le esperaba.

«¿Mi futuro? Se va a saber en una hora».

Su futuro parece en Mánchester (United) más claro que nunca. «Me ha dicho que no tiene intención de jugar con la Juventus. Hay que agradecerle lo que ha hecho y le deseo lo mejor, pero hay que continuar», sentenció Max Allegri abriéndole las puertas de salida de la ‘Vecchia Signora’. El partido de la primera jornada de la Serie A ante el Udinese, en el que fue suplente desencadenando todo tipo de rumores y disputando luego 30 minutos en los que marcó el gol ganador en el 94′ siendo anulado por fuera de juego, será su último servicio ‘bianconero’. Su vuelta al Manchester United, descartado el City, sería ahora su futuro más inmediato. Ya estarían, incluso, negociando según apunta la ‘BBC’.

Por su parte, medios portugueses especulan con que el reconocimiento médico sea en Lisboa, a donde llegó el delantero esta misma tarde procedente de Turín en su avión privado. Los medios portugueses le esperan en el aeropuerto. También se especula con su sueldo: unos 30 millones de euros al año por dos temporadas. En libras serían 480.000 libras semanales.

La jornada fue frenética. El extremo portugués, que apenas estuvo 40 minutos en Continassa sin entrenar ayer, abandonará Turín después de tres temporadas en las que anotó 101 tantos en 134 partidos ganando dos ‘Scudetti’, una Coppa y dos Supercoppas. La temporada pasada, además, se proclamó ‘Capocannoniere’ de la Serie A (29 dianas) y sumó los récords de máximo goleador de la historia del fútbol, de las selecciones, de la Champions, de la Eurocopa.. Sin embargo, nunca llegó a competir por la ‘Orejona’ que ganó cuatro veces con el Real Madrid y una vez con el United.

A la espera de una oferta, la Juve espera sacar, según la ‘Gazzetta dello Sport’, entre 25-30 millones de euros para amortizar lo que les queda de una incorporación que les costó 112 ‘kilos’ en 2018, cuando le ficharon del Real Madrid. Además, liberaría los 31 millones netos por temporada que cobra CR7, lejos de los ocho de De Ligt, el segundo mejor pagado de la plantilla según el medio italiano. En este escenario, Jorge Mendes trabaja en dar salida a un futbolista que pondrá, casi con total seguridad, rumbo a Mánchester.

En un primer momento, el City, a la búsqueda de un punta tras la marcha de Agüero al Barcelona y la imposibilidad de fichar a Kane, parecía su destino. Con Gabriel Jesus como único delantero puro y con Guardiola utilizando a Ferran (13 goles el curso pasado) de falso ‘9’, los ‘cityzens’ podían cambiar su fútbol coral, en el que sus medios llegan y marcan (Gündogan (17 tantos), Foden (16), Sterling (14), Mahrez (14)… fueron los máximos realizadores la campaña pasada) por surtir de balones a Ronaldo. No cambiarían su esquema pero sí su plan ofensivo en una operación que hubiera llevado a CR7 al máximo rival de su United. Sin embargo, Pep se encargó de alejar esa opción.

«Hasta el final del mercado todo puede pasar. Este tipo de jugadores deciden dónde quieren jugar. Ahora mismo hay cosas que están muy, muy lejos», dijo Guardiola. La ‘BBC’ ya descarta su llegada al Etihad. El terremoto de cambiar del rojo ‘red devil’ al celeste ‘cityzen’ hubiera sido enorme. Ahora, en este escenario, es el United el que le abre las puertas. «Es una leyenda de este club, quizá el mejor jugador de la historia. Tuve la suerte de jugar con él. Veremos qué sucede, siempre hemos tenido buena comunicación, Bruno Fernandes habla constantemente con él y sabe qué sentimos por él. Si se va de la Juventus, sabe que estamos aquí», afirmó un Solskjaer que antes le mandó un recado: «Si has jugado en el United, no puedes irte al City».

Cristiano llegó a Old Trafford como un ‘niño’ del Sporting en 2003 y se marchó en 2009 al Real Madrid por 94 millones de euros convertido en una estrella mundial. Ferguson moldeó a un talento que pasó de ser un habilidoso extremo a un futbolista letal. Disputó 292 partidos, marcó 118 goles y ganó tres Ligas, una FA Cup, dos Copas de la Liga, una Community Shield, una Champions, un Mundial de Clubes, una Bota y un Balón de Oro. Ahora, a sus 36 años, podría volver al Teatro de los Sueños.

En 2013, cuando jugó con el Real Madrid ante el United en los octavos de la Champions, fue ovacionado por sus antiguos aficionados y el portugués no celebró sus goles. En el United encajaría como un guante en un equipo de fútbol frenético, con lanzadores como Bruno y Pogba, que sólo tiene a Cavani como referencia ofensiva. Greenwood y Rashford no son puntas natos. Sería una pieza más a sumar a un megaproyecto que ha añadido a Varane y a Sancho este verano con la meta de ganar una Premier que no conquistan desde 2013 con Ferguson y una Champions de la que se han quedado fuera de los ‘cocos’. La ‘BBC’ habla ya de «conversaciones avanzadas», para ficharle. CR7 volvería a casa, a un United al que no ha parado de alabar. Un final de ensueño.

