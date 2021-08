Real Madrid quiere a Kylian Mbappé

Veracruz, Ver. – La Liga de Futbol Oropeza con sede en Veracruz puerto, reconoció el contagio por COVID de al menos 8 futbolistas de su selección juvenil durante la primer quincena de julio; aunque aclaró se dio a conocer hace apenas unos días una nota periodística con datos erróneos y falsos de la situación.

Reynaldo Martínez, delegado de la selección sub 16 y presidente del club Legión Extranjera, acusó que la reciente nota periodistica fue realizada de «mala leche» y desconoce el motivo por el que fue dada a conocer más de un mes después de la situación, pues el torneo donde presuntamente se contagiaron los jovenes fue del 8 al 11 de julio, incluso, varios de ellos ya regresaron a los entrenamientos con sus respectivos equipos.

El encargado de la selección, aclaró que antes de partir a Tamaulipas y durante su estancia, nadie presentó síntomas de COVID, y fue hasta dos días después de haber llegado que, tras realizarse las pruebas y dar positivo, los jóvenes se aislaron y tomaron los cuidados necesarios para en este momento estar libres de la enfermedad e incluso, en estos momentos ya se encuentran haciendo deporte nuevamente.

Reynaldo Martínez, descartó la información que se manejó en el portal de noticias, donde se asegura esto ocasionó un contagio másivo de familiares y amigos de los seleccionados juveniles, pues aseguró haber estado en contacto constante con los padres de quienes confirmaron se positivos de COVID, quienes les informaron los muchachos estaban aislados y sin contacto con otras personas.

«En una parte de la entrevista menciona ahí al chico que contagio a la novia, el papá o uno como padre, si yo estoy contagiado y estoy con mi familia, pues yo me tengo que aislar, o viceversa, es mi hijo, pues tengo que tomar todas las medidas de precaución, no salir. Que sucedió, pues este chico no sabía si estaba infectado o no, no se hicieron la prueba, se les pidió que todos se hicieron la prueba llegando, porque empezaron a tener síntomas», subrayó.