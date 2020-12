Realizan 12ª Jornada de la “Todos Juntos Unidos Contra el Dengue”: Tuxpan

Lluvias dejan calles intransitables, requieren más de una «manita de gato.»



Las lluvias que se han registrado en el municipio han originado la aparición de nuevos baches en diversas calles de la ciudad, misma que requiere de una rehabilitación integral y no solo una manita de gato, como las que acostumbran hacer las autoridades, misma que solo lucen bonitas para la foto y al siguiente los baches quedan nuevamente al descubierto.



A decir de los vecinos de la Mata de Tampamachoco, llevan años realizando la solicitud de la rehabilitación de su calle, la respuesta sigue sin llegar, muestra clara es que los pequeños hoyos se han convertido en cráteres, volviéndose un verdadero peligro no solo para los automovilistas sino también para los vecinos que caminan por este lugar, pues los automovilistas para evitar caer en el hoyo, se suben a las banquetas.

Foto: Noreste. / Martha Hernández.



“Las autoridades no le han tomado tanta importancia, porque es una calle escondida, no está en el centro de la ciudad, pero es una calle por la cual transita miles de alumnos que acuden no solo al Cetis número 111, CEB 5/13 «Ángel Saqui del Ángel», o las diversas instituciones primarias y jardines de niños instaladas en este sector” resaltaron los vecinos del lugar.



Piden a las autoridades que si no está contemplada la rehabilitación de esta calle para el paquete de obras del próximo año, que tan solo acudan a darle la tradicional manita de gato, para hacerla transitable, pues en cualquier momento los alumnos pueden regresar a sus clases presenciales y el peligro de algún accidente es latente y este podría ser de graves consecuencias.

