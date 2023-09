Realizan 2da. Jornada Médica de alta Especialidad en Otorrinolaringología en Cazones  

Cazones, Veracruz .- El Ayuntamiento Constitucional que dirige Miguel Ángel Uribe Toral en coordinación con Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de la Inspección y Archivo General de Notarías, pusieron en marcha el programa “Septiembre mes del Testamento 2023” en beneficio de las familias de este municipio cazoneño.

En esta ceremonia realizada en las instalaciones del auditorio municipal Agustín Lara Aguirre, estuvo el alcalde Miguel Ángel Uribe Toral acompañado de la presidente del DIF Norma Aracely Uribe Castillo, como también el Lic. Ricardo Ochoa Rivera encargado de la oficina del Registro Público de la Propiedad en la ciudad de Poza Rica, el regidor primero Rolando García Jiménez, el regidor tercero Rafael Vaquero Velázquez, el secretario del Ayuntamiento Amado Vicencio Cruz y el notario número 14 de Cazones licenciado Cecilio Ovando Celaya, ante un gran número de ciudadanos que acudieron para ser orientados de los beneficios que tiene este programa.

Después de una gran explicación de los beneficios que tiene esta campaña o programa denominado “Septiembre mes del Testamento” dio inicio desde el día primero donde todas las Notarías del estado y con el objetivo de brindar seguridad jurídica a la familia con la elaboración del testamento público abierto y la ciudadanía pude acudir ante el notario de su preferencia a realizar su Testamento.

Sobre todo que en “Septiembre mes del Testamento” los precios se reducen y en este mes el costo será de solo 1,200 pesos, esto incluye los gastos notariales y la inscripción notarial.

Desafortunadamente no tenemos la cultura de hacer nuestro testamento, a veces pensamos que al hacer nuestro testamento, nos queremos ya morir, no es así, lo que se tiene que hacer es darle seguridad jurídica a nuestras familias, para cuando se fallece dejando soluciones y no problemas.