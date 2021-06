Realizan en Xalapa primera marcha Lenchotransmarica y para visibilizar a las identidades no binarias

Xalapa, Ver.– El aspirante a la Rectoría de la Universidad Veracruzana y consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), José Roberto Ruiz Saldaña, señaló que hay supuestos grupos al interior de la Máxima Casa de Estudios que buscan perpetuarse:

«En este proceso de renovación de la Rectoría hay grupos al interior de la Universidad. Yo no represento ningún grupo. No he estado ahí, no puedo tener grupo y siempre he considerado que esos grupos que están participando están en una lógica de enfrentamiento. ¿Quiénes encabezan esos grupos?, que ellos digan quiénes son sus propios líderes».