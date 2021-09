Realizan la Jornada Nacional por la Reconstrucción Lingüística en Papantla

Gutiérrez Zamora. – Ciudadanos de diferentes colonias y comunidades de Gutiérrez Zamora, Veracruz amenazan con tomar de un momento a otro las casetas de cobro de CAPUFE que conducen a Costa Esmeralda, San Rafael, Martínez de la Torre y Nautla debido a la repartición irregular de apoyos para los damnificados que dejó el huracán «Grace», pero sobretodo porque se acaban de enterar que no habrá un segundo censo del programa «Apoyo a la Vivienda».

Estás protestas se han venido desarrollando en diferentes partes de la región por numerosos grupos de ciudadanos inconformes quienes han denunciado públicamente todas las fallas, arbitrariedades y abusos que envuelven el citado programa federal. Tanto de Poza Rica, Tihuatlan, Coatzintla, Papantla, Tecolutla y ahora nuevamente en Gutiérrez Zamora el «grito de inconformidad» se ha hecho sentir a nivel nacional sin que a alguna autoridad pareciese importarles algo.

Por fuentes extraoficiales y en voz de algunos organizadores de quienes por el momento omitiremos sus nombres, se logró conocer de esta manifestación que aunque programan desarrollar de forma pacífica, podría causar enormes afectaciones por bloquear la «Super Carretera Costera del Golfo» número 180, que es la más grande de todo México y por cuál circulan diariamente poco mas de 7 mil vehículos diariamente.

Serán habitantes de las colonias y comunidades Renacimiento, Soto y Gama, La luz, San Miguel, Valenzuela, Plan de Altamirano, Santa Rosa, Lomas de Arena, Gutiérrez Barrios, Pino Suárez, La libertad, La Victoria, El Negro y Boca de Lima entre otros a los que posiblemente podrían sumarse damnificados de Tecolutla y Papantla; los que se están organizando para realizar el cierre de las casetas de CAPUFE.

Entre las demandas e inconformidades que se harán en la protesta se encuentran los chantajes de los encargados de realizar los censos, pues muchos de ellos pedían u exigían a los damnificados el 10 porciento del apoyo que fuesen a recibir. Otra decías quejas tiene que ver con que en vez de llegarles el apoyo por 35 mil pesos solo les dieron 4 mil 500. Otras quejas más se basan en que los sobres donde les entregaron los apoyos iban manipulados, pues les faltaban entre los 2 mil hasta los 5 mil pesos.

Sin embargo, las inconformidades principales para armarse de valor y tomar las casetas de cobro son la repartición dispareja de los apoyos, pues muchos de estos lejos de entregarlos a familias damnificadas de enorme necesidad, fueron entregados a hoteleros, restauranteros, empresarios y personas de conocida solvencia económica.

«Nos acabamos de enterar que no habrá un segundo censo… Que al principio se nos dijo que si habría pero solo fue para que la gente se calmara, para que no hicieran escándalos, nos dieron atole con el dedo par ver si al paso de los días se nos olvidaba pero la verdad no nos vamos a dejar.. o todos coludos o todos rabones… Siguen los mismos vicios de antes.. el gobierno y sus achichincles solo favorece a sus amigos, familiares, conocidos, compadres, hasta a las amantes y a los necesitados que nos lleve el carajo», expresó uno de los organizadores.

Finalmente señalaron que en Gutiérrez Zamora y la región hay cientos de familias que no recibieron ningún tipo de apoyo y que tomarán acciones radicales hasta que el Gobierno Federal asuma su responsabilidad social, y se haga cargo de ayudar a los verdaderos damnificados del huracán «Grace». No importandoles llegar a la cárcel, pues sostuvieron que no lo hacen por alborotar a la gente sino para que se haga justicia social.

Por Juan Manuel Ferretiz

