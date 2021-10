Realizan labores de concientización a alumnos de la Rafael Ramírez en la comunidad Reforma Escolín

Papantla, Ver.– Inconclusa se quedó la planta tratadora de aguas residuales en la colonia Luis Salas García, realizada durante la gestión de la administración de Marcos Romero Sánchez, quien entregó esta obra incompleta, han pasado cuatro años y está obra que fue inaugurada por el ex gobernador Miguel Ángel Yunes, no se ha puesto en marcha.

José Domingo García, presidente de la colonia Luis Salas, dio a conocer que la obra permanece en el abandono desde su entrega, se invirtieron diez millones 426 mil 911, y se tiraron a la basura pues la constructora encargada no cumplió con los lineamientos específicos y la Comisión del Agua del Estado de Veracruz se negó a recibirla, se tiene que solicitar permisos necesarios y cumplir con las observaciones que se les hizo en su momento las dependencias federales y estatales.

Foto: Noreste

Dio a conocer las observaciones son que la planta de rebombeo debe tener otro tipo de tratamiento y contar con los permisos para poder vertir los desechos que se vayan generando, la terminación de la obra, es muy prioritaria en este sector, debido a que las familias utilizan fosas sépticas y letrinas, lo que viene provocando una contaminación a los mantos acuíferos.

Explicó que la constructora no colocó las tuberías directas a un desagüe o arroyo cercano, ellos lo entregaron con descargas al aire libre, lo cual no les fue permitido motivo por el cual no se ha puesto en funcionamiento, personal de la CAEV estatal ya realizó un recorrido en la zona detectando estos problemas.

Foto: Noreste

Dio a conocer que se necesita reinvertir en esta planta tratadora y contar con los permisos de CONAGUA, SCT y CAEV Estatal, esperan que con la llegada de la nueva administración, los apoyen o en su caso realicen las gestiones ante las autoridades estatales, ya que se beneficiarían a más de 700 familias de esta colonia.

Por Delhy Galicia

