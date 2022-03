Realizan mantenimiento de arbolado en avenidas principales

Xalapa.- El secretario de Seguridad Pública en Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado descartó que haya riesgo de que se repitan actos violentos una vez concluidas las votaciones y durante el conteo de votos en Jesús Carranza, Amatitlán, Chiconamel y Tlacotepec de Mejía.

Entrevistado este lunes, dijo que los elementos de la Policía Estatal seguirán custodiando los consejos distritales para garantizar que el proceso extraordinario concluya en tranquilidad y sin incidentes:

«Yo no creo necesario ni que va a haber algún acto de esa magnitud. La gente estuvo contenta. Me reportan que la gente votó contenta. Los partidos no han hecho ningún pocisionamiento. Va todo tranquilo» dijo este lunes.