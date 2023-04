Realizó IVEC entrega de acervos a mediadores de lectura de la región Sotavento en el marco del 1er. Festival de la Lectura y la Cultura Veracruzana AFROVER 2023

Xalapa, Ver.– El Instituto Veracruzano de la Cultura invita a las juventudes a participar en Poemas para colorear: taller de dibujo y escritura para adolescentes, que será impartido por el joven poeta e ilustrador Julio María los próximos 12, 13, 14, 19, 20 y 21 de abril, de las 16:30 a las 18:30 horas, en la Librería IVEC. La actividad es gratuita.

Dirigido a estudiantes de secundaria y preparatoria, este taller tiene el propósito de estimular el proceso creativo de las y los adolescentes mediante ejercicios de dibujo y escritura que les permitan entender su imaginación como una forma activa de pensar y sentir su realidad en el mundo. A lo largo de seis sesiones, las y los asistentes podrán explorar sus inquietudes y compartir experiencias vitales y cotidianas mediante un proceso artístico y literario.

Para formar parte del taller no es necesario tener conocimientos previos en dibujo o escritura, sólo asistir a todas las sesiones. Las y los participantes podrán difundir sus anécdotas de vida como genuinas y necesarias de comunicación, todo ello desde un espacio de acompañamiento empático y abierto, donde contar o no con conocimientos previos en técnica no sean un impedimento. Se buscará también que las y los interesados realicen un pequeño libro ilustrado del cual se seleccionarán diversos textos e ilustraciones para elaborar, de manera posterior, una antología editada por el Instituto. Al finalizar el taller se otorgarán constancias.

Julio María es dibujante y escritor, egresado de la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana. Ha recibido diversos apoyos y reconocimientos, entre los que destaca el Premio Nacional de Poesía Punto de Partida 2014 de la UNAM, la mención honorífica de la 3ra Bienal de Arte de Veracruz y las becas PECDA, FONCA y de la Fundación para las Letras Mexicanas. Su curiosidad por los procesos editoriales lo llevó a fundar Marginalia Ediciones, proyecto que se especializó en editar y publicar libros de artista. Asimismo, su trabajo visual le ha permitido colaborar con marcas de ropa y bebidas, artistas escénicos y grupos de música, así como la creación de murales y la ilustración editorial. Actualmente explora su gráfica dentro del tatuaje como miembro del colectivo Club Nanku, en Xalapa, Veracruz.

Reiteramos la invitación a Poemas para colorear: taller de dibujo y escritura para adolescentes, que se llevará a cabo de manera gratuita en la Librería IVEC los días 12, 13, 14, 19, 20 y 21 de abril, de 16:30 a 18:30 horas. Las personas interesadas pueden realizar su registro a través del siguiente vínculo: https://bit.ly/RPoemasparaColorear. La fecha límite para recibir solicitudes es el 9 de abril.

Por Redacción Noreste