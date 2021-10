Recibe el obispo de Tuxpan a peregrinos con destino a Nueva York

Tuxpan, Ver. – Pacientes con enfermedades crónicas continúan padeciendo por la falta de medicamentos en las diferentes instituciones de salud, situación que ha comenzado a provocar daños no solo a su salud sino también a su economía, pues al no poder surtir su receta en las farmacias de los centros de salud, lo quien que hacer en las farmacias similares.

Foto: Noreste

A decir de los habitantes de diversas comunidades, esta situación se vino a agravar más con la llegada del COVID-19, pues ya se venía sufriendo por la falta de medicamentos, pero ello empeoró pues en el caso de la comunidad de Tierra Blanca lleva más de dos semanas que no le han surtido su receta médica, por lo que se ha visto en la necesidad de tener que adquirir con recursos propios, ya que desconoce cuándo habrá su medicamento toda vez es controlado ya que es una mujer diabética.

Es de mencionar que la mayoría de éstos centros de salud siempre han carecido de varios insumos incluso, hay centros que no están en función, y es que, al acudir al centro de salud urbano dentro del hospital regional, no son atendidos ya que no es su centro de salud.

Foto: Noreste

Así mismo, derechohabientes de las clínicas han manifestado en diversas ocasiones que no se cuenta con medicamentos para continuar con los tratamientos, y en ocasiones no se cuenta ni con médicos generales para atender la consulta externa.

Por Martha Hernández

